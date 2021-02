Experimentado Pérez está decidido a entregar todo para Red Bull

25 feb (Reuters) - Sergio Pérez está decidido a lanzarse a fondo esta temporada, cuando el mexicano, ganador de una carrera, se suba a uno de los mejores asientos como compañero de Max Verstappen en Red Bull.

El piloto de 31 años será el cuarto en intentar, junto a un joven de 23 años, convertirse en una amenaza real para el siete veces campeón mundial de Mercedes, Lewis Hamilton.

A diferencia de sus predecesores inmediatos que se quedaron cortos junto al piloto holandés, el tailandés Alexander Albon y el francés Pierre Gasly, Pérez cuenta con más de una década de experiencia en grandes premios.

"Confío en mis habilidades. Me llevará un poco de tiempo estar al tanto de todo, pero no veo por qué con el tiempo no pueda", dijo Pérez.

Su meta es tener un desempeño superior al que permita el auto: "Si tenemos un automóvil lo suficientemente bueno para ganar el campeonato, para asegurarnos de que yo lo gane; si tenemos un automóvil que es bueno para el segundo lugar, entonces asegurarme de ganar", apuntó.

Pérez demostró ser un ganador por primera vez, en su salida número 190, con Racing Point (ahora Aston Martin) en Baréin en diciembre pasado.

Entonces parecía que iba a dejar el deporte, con el cuatro veces campeón Sebastian Vettel ya firmado para tomar su lugar, pero Red Bull le lanzó un salvavidas.

Ahora tiene hambre de más victorias con un equipo que espera una verdadera batalla con Mercedes después de terminar subcampeón en 2020.

"Te vuelves demasiado adicto, una victoria es solo la primera y estás esperando conseguir la segunda. Te da mucha confianza, has estado ahí y lo has experimentado y sabes que puedes hacerlo de nuevo", agregó.

Pérez, cuarto en la general el año pasado, esperaba que Verstappen fuera "un gran punto de referencia" en la clasificación, pero dijo que estaba completamente motivado y trabajando a fondo en su estado físico.

"Cuando las cosas no van bien la presión te golpea con fuerza, y cuando tienes experiencia, cuando ya lo has pasado antes, te concentras en lo correcto. Creo que la oportunidad llega en un gran momento de mi carrera y va a funcionar bien", apuntó.

La temporada de la Fórmula Uno comienza en Baréin el 28 de marzo. (Reporte de Alan Baldwin, Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)