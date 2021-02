Estados Unidos.- EEUU dice que sigue "comprometido" a publicar un informe sobre el asesinato del periodista saudí Jashogi

24/02/2021 Manifestación en Sri Lanka en protesta contra el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi por parte de los servicios de Inteligencia de Arabía Saudí. POLITICA NORTEAMÉRICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ESTADOS UNIDOS ARABIA SAUDÍ INTERNACIONAL PRADEEP DAMBARAGE / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Unos documentos saudíes mostrarían que los asesinos del periodista utilizaron una empresa incautada por el príncipe saudí



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este miércoles que Estados Unidos, a través de su Oficina de Inteligencia Nacional, sigue "comprometido" con la publicación de un informe sobre la muerte del periodista Yamal Jashogi, asesinado en 2018 dentro del consulado saudí en Estambul.



"Seguimos comprometidos con la publicación de un informe no clasificado que esperamos que se produzca pronto", ha dicho Psaki, durante su comparecencia ante los medios de comunicación este miércoles en la Casa Blanca.



Una parte de la prensa estadounidense ha deslizado este miércoles que esta semana se podría conocer ya el contenido de dicho informe, aunque antes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendría su primer contacto oficial con el reino saudí, cuyo heredero al trono, el príncipe Mohammed bin Salman, se sospecha que podría estar involucrado.



Jashogi, columnista del diario 'The Washington Post', acudió el 2 de octubre de 2018 al consulado saudí en Estambul a recoger unos papeles para poder casarse con su prometida, Hatice Cengiz.



Sin embargo nunca más se supo de él, sus restos no han sido encontrados y los servicios de inteligencia turcos y occidentales apuntan a que la orden de matarlo solo podría provenir de las más altas esferas del reino saudí.



Si bien en un primer momento Riad negó saber del paradero de Jashogi, finalmente admitió que fue asesinado y desmembrado dentro del consulado, crimen por el cual ocho personas fueron condenadas, pero siempre negando una supuesta implicación de la familia real.



La prensa ha recordado a Psaki las críticas pasadas del presidente Biden al reino saudí, a quien le censuró su amplio historial de violaciones contra los Derechos Humanos y su obstinado papel en la guerra de Yemen.



La portavoz de la Casa Blanca ha señalado que las "preocupaciones" o los "puntos de vista" de Biden no han cambiado al respecto y, si bien no ha descartado que se puedan "tomar medidas de cualquier tipo", Estados Unidos, matiza, seguirá trabajando con Arabia Saudí en algunas "áreas", como en materia de seguridad ante "las amenazas a las que se enfrenta".



El informe de la Inteligencia estadounidense es parte de lo decretos aprobados por el Congreso en 2019 para que la Casa Blanca llevara a cabo una investigación sobre lo ocurrido, auque su anterior inquilino, el expresidente Donald Trump, nunca llegó a encargar su elaboración.



EMPRESA INCAUTADA POR EL PRÍNCIPE SAUDÍ



También este miércoles, la cadena de televisión CNN ha revelado que unos documentos judiciales a los que ha tenido acceso muestran que los dos aviones privados que fueron utilizados por los asesinos del periodista eran propiedad de una empresa que menos de un año antes había sido incautada por el príncipe heredero saudí.



Estos documentos, que han sido presentados como parte de una demanda civil canadiense, están firmados por un ministro saudí, que habría sido el encargado de transmitir las ordenes del príncipe para "aprobar inmediatamente la finalización de los procedimientos necesarios para esto", en referencia a la confiscación de la empresa.



Estos documentos, que fueron marcados por las autoridades saudíes como "alto secreto", constituirían una prueba más de la presunta involucración de Arabia Saudí en el asesinato de Jashogi.



La empresa 'Sky Prime Avitation' había sido incautada por el Fondo de Inversión Pública del país árabe, que está controlado el príncipe saudí, y fue la que proporcionó los dos aviones con los que, supuestamente, los asesinos de Jashogi habría huido desde Turquía de regreso a Arabia Saudí.