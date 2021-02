El ente electoral de Venezuela acusa a la UE de atentar contra su democracia

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, entrega la carta con la que declara persona non grata a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brilhante (d), en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 25 feb (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela rechazó este jueves las sanciones que la Unión Europea (UE) impuso contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos la presidenta de este ente, Indira Alfonzo, y dijo que las medidas buscan atentar contra la "voluntad democrática" de la población de su país.

En un comunicado, el CNE manifestó su "categórico" rechazo a las medidas aprobadas el pasado lunes y las cuales ha interpretado como una "verdadera intención" de "atentar contra la voluntad democrática" de la población venezolana, "intentando obstruir el ejercicio de su plena soberanía política".

El ente rechazó, asimismo, que la UE cuestione el proceso electoral del pasado 6 de diciembre en el que resultaron electos 277 diputados, la mayoría de ellos chavistas, y señaló que dichos comicios tuvieron una participación "verdaderamente óptima".

En ese sentido, enfatizó que la UE "deliberadamente ignoró" que la población venezolana está orientada "por los valores de una 'democracia participativa y protagónica' contando con una amplia base de respaldo social, demostrado fehacientemente cuando votó masivamente por la paz, la estabilidad, el diálogo político".

Para el ente, la decisión del bloque europeo "manifiesta una manipulación indiscutible de valores y principios de aceptación universal" como la "democracia y el Estado de derecho, como vías de injerencia en los asuntos internos de un país soberano".

El pasado lunes la UE amplió la lista sanciones contra funcionarios venezolanos al agregar a 19 miembros, entre ellos la presidenta del CNE y varios diputados recién electos.

La lista ya suma 55 funcionarios sancionados y entre ellos también se encuentran la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo.

Las nuevas sanciones impuestas por la UE responden al rechazo que ha manifestado el bloque contra las elecciones del pasado 6 de diciembre, ya que considera que no cumplieron los estándares democráticos.

"Los individuos añadidos a la lista son responsables, en particular, de menoscabar los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, y por serias violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales", dijeron los Veintisiete en un comunicado.

Como consecuencia de estas medidas, Venezuela ordenó ayer miércoles la expulsión de la embajadora del bloque en Venezuela, Isabel Brilhante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país.

Brilhante fue declarada persona "non grata" y el presidente Nicolás Maduro pidió a la UE rectificar su política hacia su país o "más nunca" su Gobierno tendrá tratos con el bloque comunitario.