El argentino Fernández se declara "muy feliz" en Cruz Azul tras paso por Boca

El jugador de Cruz Azul Guillermo Fernández (c) celebra una anotación ante Toluca, durante un partido de la jornada siete del Torneo Clausura del fútbol mexicano realizado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 25 feb (EFE).- El centrocampista argentino Guillermo 'Pol' Fernández declaró este jueves que está "muy feliz" su deseo era regresar al Cruz Azul del fútbol mexicano, más que permanecer en la Liga argentina, en donde jugó el último año con el Boca Juniors.

"Disfruté mucho la Liga Argentina, me tocó jugar por muchos años allá, pero hoy disfruto de mi estadía acá, era lo que quería. Estoy muy feliz, Cruz Azul es uno de los equipos grandes (de México), estoy muy contento con el momento del equipo", explicó en rueda de prensa.

Fernández volvió al Cruz Azul tras pasar un año cedido en el Boca Juniors.

En su segunda etapa como jugador del Cruz Azul, Fernández ha anotado dos goles en tres partidos saltando a la cancha desde el banquillo en el Clausura 2021.

"La clave está en que estoy disfrutando, era lo que quería, esperaba este regreso al club. Cada día me siento mejor, estoy cada vez más adaptado y eso me tiene contento", remarcó el volante de 29 años.

Con los goles en el Clausura, Fernández ya superó su primera experiencia en el conjunto azul. En su anterior torneo con la camiseta celeste, el Apertura 2019, no anotó en 12 duelos.

"La diferencia está en que cuando llegué por primera vez no conocía la Liga mexicana, hoy la conozco y es un punto a favor", explicó el antiguo elemento del Racing Club argentino.

Fernández también elogió el trabajo del peruano Juan Reynoso como entrenador del Cruz Azul, ya que mantiene al equipo capitalino en una racha de cinco victorias consecutivas y como líder de la clasificación del Clausura con 15 puntos.

"El grupo está muy unido, tenemos un plantel rico en experiencia y jerarquía, porque la mayoría son jugadores de selección. Ojalá sigan en ese nivel y crezcan, si ellos están bien, al club le irá bien", comentó.

El Cruz Azul visitará este sábado al campeón León, en la octava jornada del Clausura, con la mira puesta en mantenerse como el líder del torneo.

"Nos encontramos en un momento lindo y queremos ratificar eso ante el León. Somos consientes de que enfrentamos a un equipo que fue campeón hace poco. Es una buena medida para los dos", concluyó Fernández.