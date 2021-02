Economía/Empresas.- Telefónica descarta la venta de su red de fibra en España en este momento

09/05/2019 Vista exterior del edificio de la sede de Telefónica ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



Ve "grandes oportunidades" de monetizar sus activos de fibra en la región de Hispanoamérica



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, ha asegurado que la red de fibra que tiene desplegada la compañía en España es un activo "estratégico", por lo que en este momento no se está planteando una posible operación de venta total o parcial de la misma.



En la conferencia con analistas con motivo de los resultados del primer trimestre, Vilá ha remarcado que las operaciones de fibra de Telefónica son "muy valiosas" y están "muy bien desarrolladas" en España, un mercado con "muy alta" penetración y una posición de liderazgo en Europa.



Además, ha remarcado la compañía tiene varios acuerdos mayoristas con otros operadores en fibra y no hay oportunidades 'greenfield' (despliegues en zonas sin ninguna cobertura) como sí ocurría en los países donde ha creado empresas de fibra con socios financieros, como Alemania o Brasil.



En este contexto, ha incidido en que para Telefónica su red de fibra en España es "estratégica", por lo que una posible venta total o parcial de su red es "una opción para el futuro", pero no se están contemplando en este momento transacciones en esta línea.



Por su parte, la directora de Finanzas y Control, Laura Abasolo, ha remarcado que sí hay "grandes oportunidades" de monetizar sus activos de fibra en la región de Hispanoamérica, en línea con el acuerdo sellado esta semana para vender un 60% de su nueva sociedad encargada de operar y desplegar fibra óptica al hogar (FTTH) en Chile a KKR.



En este sentido, ha apuntado que la compañía dispone todavía de más de 12,1 millones de unidades inmobiliarias en Hispanoamérica, por lo que, teniendo en cuenta que en la transacción en Chile se pagó 500 dólares (409 millones de euros) por unidad, estos activos tendrían una valoración de más de 6.100 millones de dólares (4.989 millones de euros).



Asimismo, Abasolo ha remarcado que este tipo de operaciones también serían "compatibles" con su objetivo de seguir creciendo de forma rentable en la región, en la que Telefónica se está enfocando hacia un modelo más ligero de activos.



De hecho, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha indicado que en la compañía seguirán explorando distintas operaciones inorgánicas en Hispanoamérica, siempre y cuando generen valor para los accionistas, pero mientras tanto seguirá gestionando la región de acuerdo con su objetivo de reducir la exposición de capital a la misma.