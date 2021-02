Economía.- El FMI confirma que se reunirá con Argentina en marzo para continuar con las conversaciones

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, ha confirmado que el equipo económico de Argentina visitará al organismo en Washington el próximo mes de marzo, aunque no ha detallado fechas concretas.



"Todavía no tenemos una fecha para la próxima misión del FMI pero el ministro Martín Guzmán y su equipo indicaron que viajarán a mediados de marzo", ha indicado Rice este jueves durante una rueda de prensa.



En este sentido, ha vuelto a incidir en que ambas partes continúan con las conversaciones para elaborar un programa conjunto teniendo en cuenta "los desafíos que la Argentina tiene por la pandemia".



"Se busca generar las condiciones para un mayor crecimiento liderado por el sector privado", ha indicado Rice, quien ha calificado las conversaciones con las autoridades sudamericanas como "muy productivas".



Por otra parte, el portavoz ha indicado que la institución, a través de su Oficina de Evaluación Independiente, está realizando una revisión del acuerdo Stand-By que el Fondo otorgó a Argentina en 2018, por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares (36.103 millones de euros) que actualmente están renegociando.



"Estuvimos trabajando en una investigación ex-post que analiza el programa de 2018. Es algo que hacemos para todos los programas y no específico por Argentina. Es un mandato del directorio", ha señalado Rice.