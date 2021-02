Economía.- El Banco de España advierte sobre la exposición de la banca española en América Latina

28/10/2020 El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos ECONOMIA



Apuesta por una mayor integración comercial de la región para superar la crisis



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido sobre las exposiciones de la banca española en América Latina, ya que el desempeño económico de la región influirá de manera "muy importante" en el balance de la banca española.



Las exposiciones de la banca española en latinoamérica representan, con datos previos a la pandemia, casi una quinta parte de las exposiciones totales del sistema bancario y cerca del 30% de las exposiciones fuera de España. En este sentido, De Cos, ha avisado de que los riesgos derivados de estas exposiciones pueden convertirse potencialmente en sistémicos.



La región de América Latina y el Caribe se ha visto afectada de manera muy significativa por la pandemia de Covid-19, tanto en términos sanitarios, con más de 650.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia, como económicos, con una caída proyectada del Producto Interior Bruto (PIB) del 7,4% en 2020 y un crecimiento del 4,1% en 2021, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).



En este contexto, De Cos ha puesto de relieve el despliegue de políticas económicas, que fueron "cruciales" para mitigar el impacto de la crisis sanitaria.



Dichas políticas consistieron principalmente en partidas extraordinarias para reforzar los sistemas de sanidad, así como programas de apoyo de liquidez y el aplazamiento en el pago de servicios, entre otros.



Asimismo, los bancos centrales recortaron los tipos de interés hasta niveles mínimos históricos en todos los casos.



Según el gobernador del Banco de España, todas estas medidas han ayudado a que los principales indicadores de los sistemas bancarios latinoamericanos más relevantes para la banca española no se hayan deteriorado significativamente.



"Por ahora solo se ha producido una cierta caída de la rentabilidad bancaria por la reducción de los tipos de interés, las menores comisiones y las mayores dotaciones de provisiones para hacer frente a esta situación tan desfavorable", ha apuntado De Cos.



LA REGIÓN SUPUSO MÁS DEL 50% DEL BENEFICIO DE SANTANDER Y BBVA



No obstante, el máximo representante de la institución ha avisado de que todavía persiste la incertidumbre sobre los efectos que la pandemia pudiera tener sobre la cartera de crédito de los sectores más vulnerables, por lo que considera "de particular importancia" seguir los indicadores de calidad de cartera de los distintos sistemas bancarios latinoamericanos, que en 2020 supusieron más del 50% de los beneficios de los dos principales grupos bancarios españoles y que, en crisis económicas anteriores en España, como la crisis soberana europea, desempeñaron un papel anticíclico para su sistema.



El gobernador también ha destacado la relevancia de la inversión directa de España en América Latina, dado que cerca del 31% del total de los activos de la inversión extranjera directa española se sitúa en la región.



Entre otros, destacan especialmente las posiciones en Brasil y en México, así como los intercambios comerciales. Del total de las exportaciones españolas de bienes y de servicios, un 4,8% y un 7,8%, respectivamente, se dirigen a la región.



VULNERABILIDAD DE LA REGIÓN ANTE LA PANDEMIA



Hernández de Cos ha indicado la posibilidad de que algunas características estructurales de la región latinoamericana pueden estar detrás de la mayor vulnerabilidad demostrada ante la pandemia.



Entre ellas, ha destacado los elevados niveles de pobreza, la menor calidad institucional respecto a otras áreas económicas emergentes, la alta tasa de informalidad del mercado de trabajo, la relativa debilidad de los sistemas sanitarios o la gran proporción de población que reside en áreas urbanas.



La pandemia y las medidas de contención adoptadas llevaron a una caída brusca de la actividad económica desde marzo de 2020. Así, en el segundo trimestre del año pasado la actividad de la región se contrajo un 14% en tasa intertrimestral.



La región comenzó a recuperarse paulatinamente a partir del segundo semestre gracias, entre otros factores, a la relajación gradual de las medidas de confinamiento, a la vuelta de la economía china a tasas de crecimiento similares a las registradas antes de la pandemia y a la evolución favorable de los mercados financieros, que ha supuesto un retorno de los flujos de capitales a la región.



De Cos ha subrayado también que los efectos negativos de la pandemia están siendo heterogéneos entre economías, lo que refleja, en buena medida, el distinto grado de severidad de las restricciones adoptadas por las autoridades de los diferentes países.



Asimismo, las características de la estructura productiva de la región, en general, y de los distintos países, en particular, afectan al impacto de la pandemia.



Así, algunas economías presentan una elevada vinculación comercial con China (por ejemplo, Chile y Perú) o Estados Unidos (México), de manera que la diferente senda de recuperación de estas economías globales incide en la distintas recuperación de la demanda externa de estos países.



De cara a la recuperación, el gobernador ha explicado que una parte de la solución pasará por una mayor integración comercial, tanto dentro como fuera de la región. En este sentido, como ejemplo, la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur tendría efectos positivos significativos sobre los flujos comerciales y sobre el PIB de ambos bloques.



MULTILATERALISMO Y REFORMAS



Otro factor de relevancia será el papel del multilateralismo, que con la llegada de Joe Biden a la Administración de Estados Unidos supondría la vuelta del Gobierno estadounidense a una postura más integradora y multilateralista.



De Cos también ha recomendado que en el contexto complejo actual, las economías latinoamericanas se podrían beneficiar notablemente del diseño y de la puesta en marcha de un programa amplio de reformas estructurales que les permitiera aumentar su competitividad y su productividad, aprovechando la oportunidad para transformar sus estructuras productivas.