Daddy Yankee anuncia tema que "revivirá" el reguetón y se reactiva en Instagram

San Juan, 25 feb (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee anunció que en la noche de este jueves lanzará un nuevo tema que aseguró que "revivirá" el reguetón, en un anuncio en el que reactivó su cuenta de Instagram, desactivada hace varios días.

"Dicen que ni el reguetón está muerto. No lo encuentro la lógica. Pero si es así, yo lo revivo esta noche", expresó el autodenominado "jefe" del reguetón en un vídeo colgado en Instagram.

"Tranquilos, Llego el Papá de REGGAETON 11:59 pm", agregó Daddy Yankee en su cuenta de Twitter sobre la hora en que lanzará el tema, adjunto a la etiqueta #problema, aludiendo a que así se titulará su nuevo sencillo.

La expresión de Daddy Yankee referente a que "dicen que ni el reguetón está muerto" proviene por unas declaraciones que publicó recientemente el músico, productor e influenciador panameño Rodney Clark, mejor conocido como "El Chombo", quien afirmó que el género urbano "murió".

De acuerdo con "El Chombo", el reguetón "de la mata", el original de principio de los años 90 y en cuyo tiempo Daddy Yankee arrancó su carrera musical, ya casi no existe, y que lo que suena hoy en día, es mayormente una especie de pop/urbano y otras variaciones, que nada tienen que ver con la esencia original del ritmo.

Daddy Yankee arrancó su carrera musical a sus 15 años en "Playero 34", del productor musical DJ Playero, y donde por primera vez se escuchó la palabra reguetón o reggaeton.

"Eso fue en la sala de la casa de Playero. Usando el aumentativo del reguetón, algo diferente, pero con la influencia de Panamá y la matriz de Jamaica. Después fuimos poco a poco con la salsa, el vallenato, el merengue, entre otros", detalló Daddy Yankee en una rueda de prensa tras concluir la primera edición de los "Premios Tu Música Urbano".

Tras las expresiones de "El Chombo", varios productores musicales e intérpretes puertorriqueños del movimiento urbano, entre ellos Nico Canadá, refutaron a éste asegurándole que el reguetón está más vivo que nunca, mencionando el éxito que ha tenido el disco "Viva el perreo", del dúo de Jowell y Randy, y que Bad Bunny ayudó a producir.

De igual manera, Nico Canadá mencionó el éxito del tema "Safaera", del disco "YHLQMDLG", el segundo de Bad Bunny, y en el que colaboran Jowell y Randy y Ñengo Flow.

Incluso "YHLQMDLG" (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) impuso en mayo de 2020 una marca como el álbum en español con más tiempo entre los diez más vendidos de Billboard 200 de Estados Unidos.

Bad Bunny, a su vez, fue en el año 2020 el artista más escuchado en Spotify, con más de 8.000 millones de reproducciones, casi la mitad de las mismas procedentes de su álbum "YHLQMDLG", también el disco más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

En esta misma línea es el artista de habla hispana en conseguir tantas reproducciones.