Cultura.- David Fincher repite con el guionista de Seven en The Killer y quiere a Michael Fassbender como protagonista

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Más de 25 años después del estreno de 'Seven', el director David Fincher volverá a trabajar con el guionista de la cinta, Andrew Kevin, en una película basada en una novela gráfica. Ambos han puesto en marcha una adaptación de 'The Killer', que quiere contar con Michael Fassbender como protagonista.



Según Deadline, Michael Fassbender está en negociaciones para protagonizar la cinta, que se estrenará en Netflix. Ceán Chaffin será productor del proyecto. Aparentemente Fincher ha estado vinculado al el proyecto desde 2007, cuando todavía estaba trabajaba para Paramount.



En aquel momento, Brad Pitt, protagonista de 'Seven' era quien iba a protagonizar el filme. En caso de ser elegido, Fassbender interpretaría a un asesino que comienza a derrumbarse psicológicamente a medida que desarrolla una conciencia. La novela gráfica fue escrita por Alexis Nolent bajo el seudónimo Matz, con el artista Luc Jacamon.



Fincher firmó en 2020 un acuerdo de cuatro años con Netflix, para la que desarrollará contenido en exclusiva. El cineasta, creador de dos de las series más aclamadas del servicio de streaming como' House of Cards' o 'Mindhunter', estrenó el año pasado la película 'Mank'. El largometraje ha sido nominado a seis Globos de Oro, incluyendo a mejor película y mejor director y suena como una de las favoritas de cara a los Oscar que anunciarán sus nominados el próximo 15 de marzo.



Por su parte, Fassbender apareció recientemente en 'X-Men: Fénix Oscura' y próximamente estrenará verán en 'Next Goal Wins 'de Taika Waititi. Además, los rumores apuntan a que rodará en 'The Wild Bunch' a las órdenes de Mel Gibson.