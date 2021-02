Cómo habilitar o bloquear las cookies en la red

ARCHIVO - ¿Permitir todos? ¡Mejor no! Conviene tomarse un minuto antes de acceder al pedido de aceptación de cookies de las páginas web. Foto: Catherine Waibel/dpa

La mayoría de los usuarios de Internet quiere deshacerse cuanto antes de la solicitud de consentimiento de las "cookies" en los sitios web y hacen clic en "Aceptar", a menudo sin saber exactamente lo que están haciendo. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando se liberan todas las cookies? Las cookies son pequeños conjuntos de datos que los sitios web almacenan en los ordenadores y dispositivos móviles para poder identificar a los usuarios. El centro de asesoramiento al consumidor de la región alemana de Renania del Norte-Westfalia advierte que, con la ayuda de las cookies, se pueden crear amplios perfiles. Estos perfiles permiten sacar detalladas conclusiones sobre el comportamiento de navegación, las preferencias y los hábitos de vida de los usuarios. La entidad añade que este conocimiento se utiliza, por ejemplo, para la publicidad personalizada. El Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR) estipula que el consentimiento para el uso de cookies no puede adoptar la forma de marcas o cruces preestablecidas, sino que los usuarios deben dar su consentimiento de forma activa. Sin embargo, los avisos suelen ser engañosos o manipuladores, por lo que el centro de consumidores aconseja no dejarse confundir. Si bien es el método más rápido, hacer clic en el botón "Aceptar" o "Aceptar todo", que suele estar resaltado en color, es la peor alternativa. En cambio, vale la pena invertir un momento y leer exactamente qué cookies deben permitirse. Esto suele requerir un clic adicional en "Configuración" o "Selección detallada". En el próximo paso se verá la opción "Necesarias", que suele estar preseleccionada. El aviso desaparece cuando se selecciona "Guardar", "Guardar selección" o "Aceptar selección" sin haber aceptado cookies innecesarias. También se puede hacer una selección previa en la configuración del navegador. En este caso, lo mejor es bloquear las cookies de terceros proveedores. Además, se debe configurar el navegador para que las cookies se borren automáticamente después de cada sesión. Si esto no es posible, será necesario eliminar periódicamente todas las cookies almacenadas para evitar un seguimiento mientras se navega en la red (tracking). Los expertos recomiendan eliminar las cookies después de cada sesión o, al menos, hacer una limpieza una vez al mes. dpa