Ciencia.-Bosques almacenan menos carbono en regiones con incendios extremos

25/02/2021



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Los incendios repetidos están impulsando cambios a largo plazo en las comunidades de árboles y reduciendo el tamaño de su población y la capacidad a largo plazo de los bosques para almacenar carbono.



Es el hallazgo del análisis de décadas de datos sobre el impacto de los incendios repetidos en los ecosistemas de todo el mundo y sus resultados, publicados en la revista 'Nature Ecology and Evolution'.



Los incendios más intensos y frecuentes están reduciendo el tamaño de las comunidades de árboles en muchas regiones del mundo. Las especies de crecimiento más lento son mejores para sobrevivir a los incendios, pero pueden capturar menos carbono atmosférico y reducir la disponibilidad de nutrientes en el suelo.



No todas las regiones son adecuadas para plantar árboles para hacer frente al cambio climático. Los esquemas deben considerar la frecuencia local de incendios forestales, la cobertura vegetal y el clima, y cómo estos pueden cambiar con el tiempo.



Se descubrió que los ecosistemas de sabana y las regiones con estaciones extremadamente húmedas o secas son las más sensibles a los cambios en la frecuencia de los incendios. Los árboles en regiones con clima moderado son más resistentes. Los incendios repetidos también causan menos daño a las especies de árboles con características protectoras como una corteza más gruesa.



Estos efectos solo surgen en el transcurso de varias décadas: el efecto de un solo incendio es muy diferente de las quemaduras repetidas a lo largo del tiempo. El estudio encontró que después de 50 años, las regiones con los incendios anuales más extremos tenían un 63% menos de área de madera, un sustituto de la biomasa, con un 72% menos de árboles individuales que en las regiones que nunca se quemaron.



Tales cambios en la comunidad de árboles pueden reducir la capacidad del bosque a largo plazo para almacenar carbono, pero pueden amortiguar el efecto de futuros incendios.



"Plantar árboles en áreas donde los árboles crecen rápidamente se promueve ampliamente como una forma de mitigar el cambio climático. Pero para ser sostenibles, los planes deben considerar la posibilidad de cambios en la frecuencia e intensidad de los incendios a largo plazo", señala el doctor Adam Pellegrini, del Departamento de Ciencias Vegetales de la Universidad de Cambridge, primer autor del artículo.



"Nuestro estudio muestra que aunque las regiones más húmedas son mejores para el crecimiento de los árboles, también son más vulnerables al fuego --añade en un comunicado--. Eso influirá en las áreas que debemos manejar para tratar de mitigar el cambio climático".



Estudios anteriores han encontrado que los incendios frecuentes reducen los niveles de nutrientes, incluido el nitrógeno, en el suelo. El nuevo estudio demuestra que esto puede favorecer las especies de árboles de crecimiento más lento que tienen adaptaciones para ayudarlos a sobrevivir con menos nutrientes.



Pero estas especies de árboles también ralentizan el ciclo de nutrientes en el suelo: se aferran a lo que tienen. Esto puede limitar la recuperación del bosque en su conjunto al reducir los nutrientes disponibles para el crecimiento de las plantas después de un incendio intenso.



Los incendios forestales juegan un papel cada vez más importante en las emisiones globales de carbono. El fuego quema el cinco por ciento de la superficie de la Tierra cada año, liberando dióxido de carbono a la atmósfera equivalente al 20% de nuestras emisiones anuales de combustibles fósiles.



En el pasado, la mayor parte del carbono liberado por los incendios forestales se recuperaba a medida que los ecosistemas se regeneraban. Pero los incendios más frecuentes de los últimos años, impulsados por cambios en el clima y el uso de la tierra, no siempre dan tiempo para esto.



"A medida que aumenta la frecuencia e intensidad de los incendios debido al cambio climático, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas forestales cambiarán de muchas maneras debido a los cambios en la composición de los árboles", señala Pellegrini.



Añade que "más especies de árboles tolerantes al fuego generalmente crecen más lentamente, lo que reduce la productividad del bosque. A medida que el cambio climático hace que los incendios forestales se vuelvan más intensos y las sequías más severas, podría obstaculizar la capacidad de los bosques para recuperarse, reduciendo su capacidad para almacenamiento de carbono".