'Canelo' asegura que Yildirim será un gran reto el sábado

El boxeador mexicano Saúl ""Canelo"" Álvarez habla durante la presentación del combate de boxeo ante el turco Avni Yildirim, en el Estadio Hard Rock de Miami, Florida (Estados Unidos). EFE/ Giorgio Viera/Archivo

México, 24 feb (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez, mejor boxeador libra por libra del momento, aseguró este jueves que el turco Avni Yildirim, su rival del próximo sábado, será un duro reto y por eso llegará al combate en gran forma deportiva.

"Respeto a todos los peleadores. Sé lo que trae Yildirim, es un peleador fuerte con ganas de ganar y vengo con la mentalidad de siempre, hacer mi trabajo y seguir haciendo historia", señaló Álvarez en una rueda de prensa en Miami.

El próximo sábado ante unos 15.000 aficionados en el Hard Rock Stadium, casa de los Dolphins de Miami de la NFL, Álvarez expondrá ante el turco sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial.

Aunque los momios favorecen al mexicano por un arrollador 30-1, el campeón confesó estar muy concentrado, sin relajarse, y solo después de salir adelante en ella, pensará en el futuro.

"Me encanta estar activo; me encanta lo que hago, estar en gimnasio, pelear es mi vida. Espero que todo salga bien y luego iremos pelea tras pelea, espero se puedan concretar esas cuatro peleas (este año)", agregó.

Con 54 triunfos, 36 por nocaut, una derrota y un par de empates, Álvarez es considerado el mejor boxeador del momento sin límite de peso y es un fenómeno de mercadotecnia que movilizará a millones de aficionados el sábado en torno al duelo.

"Estoy contento de estar en Miami y abrir una nueva plaza, contento y honrado en el estadio de los Dolphins; espero sea la primera de muchas", aseveró.

El entrenador de Álvarez, el mexicano Eddy Reynoso, recordó que las grandes tragedias en el boxeo le ocurrieron a favoritos ante rivales casi desconocidos y por eso se han tomado en serio el pleito del sábado.

"Yildirim es difícil, un peleador fuerte que viene bien entrenado. No la tenemos fácil, pero trabajamos fuerte y estamos listos para el sábado", opinó.

Con 21 victorias, 12 por a vía rápida, y dos derrotas, Yildirim le dio gracias al equipo del mexicano y al Consejo Mundial de Boxeo por la oportunidad del combate que puede cambiar su carrera profesional.

"Será una gran oportunidad para mí y para mi país. 'Canelo' es un gran campeón y es mi momento de buscar el cinturón", comentó.