Boca Juniors y River Plate salen a la caza de los cinco líderes

Buenos Aires, 25 feb (EFE).- Colón, Banfield, Estudiantes, Lanús y Vélez Sarsfield intentarán mantener el liderato y la puntuación ideal desde este viernes en la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, pero Boca Juniors y River Plate les pisan los talones y quieren subirse a lo más alto de la clasificación.

Tras un debut con mal pie y una victoria en la segunda jornada, el Xeneize y el Millonario se enfrentarán el domingo a los recién ascendidos Sarmiento y Platense, respectivamente.

. ZONA A

Colón, Banfield y Estudiantes de La Plata lideran la Zona A con seis puntos, seguidos por River Plate y otros cinco equipos que tienen tres unidades.

Colón y Banfield, vigente subcampeón, jugarán entre sí el sábado con la certeza de que el que gane seguirá como líder.

Los santafesinos y los bonaerense no encajaron goles y son los dos equipos que más tantos anotaron en el arranque del torneo.

Estudiantes de La Plata, que tuvo un gran repunte en su juego tras la llegada del entrenador Ricardo Zielinski, recibirá al Racing Club de Juan Antonio Pizzi, que desde que asumió no pudo ganar (suma una derrota y un empate).

River Plate, con seis fichajes pero sin Ignacio Fernández, vendido al Atlético Mineiro, visitará el domingo a Platense, que solo disputó un partido y lo ganó (0-1 a Argentinos Juniors).

Este miércoles, el capitán y emblema Leonardo Ponzio, suplente desde hace algunos años, adelantó que lo más probable es que se retire este año, en junio o diciembre.

"Tengo que saber hasta dónde puedo dar, cuánto siento que compito y por eso quiero ir semestre a semestre. Si vamos bien en la Copa (Libertadores), me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver, no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar", explicó.

El experimentado centrocampista de Platense, Mauro Bogado, consideró a River como el mejor del continente y dijo que su equipo se conformaría con un empate ante el Millonario.

Además, San Lorenzo, que tiene en su plantel a los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero, recibirá el sábado a Central Córdoba tras haber debutado con un triunfo y haber perdido el partido siguiente.

. ZONA B

Lanús y Vélez, los líderes de la Zona B con puntuación ideal, jugarán ante dos equipos que todavía no pudieron ganar: Unión y Argentinos Juniors, respectivamente.

En la clasificación, detrás de Lanús y Vélez están Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, con cuatro puntos.

El Lobo jugará el sábado como visitante ante Independiente, que suma tres puntos.

El Xeneize recibirá el domingo en la Bombonera a Sarmiento, que disputó un solo partido y lo perdió (1-2 ante Vélez).

Carlos Tevez, delantero, emblema y capitán del vigente campeón, está en duda porque no se entrenó esta semana tras el fallecimiento de su padrastro Segundo Tevez, quien lo crió.

Con el delantero Ramón 'Wanchope' Ábila y el defensa Marco Rojos aún lesionados, se prevé que el entrenador Migue Ángel Russo repetirá el equipo que le ganó la jornada pasada a Newell's por 0-1.

= Partidos de la tercera jornada

26.02: Aldosivi-Arsenal, Defensa y Justicia-Patronato y Argentinos-Vélez.

27.02: Banfield-Colón, Talleres-Newell's Old Boys, Independiente-Gimnasia y San Lorenzo-Central Córdoba.

28.02: Platense-River Plate, Estudiantes-Racing Club y Boca Juniors-Sarmiento de Junín.

01.03: Unión-Lanús, Rosario Central-Godoy Cruz y Atlético Tucumán-Huracán.

- Clasificación Zona A:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Colón 2 2 0 0 5 0 6

.2. Banfield 2 2 0 0 4 0 6

.3. Estudiantes 2 2 0 0 4 1 6

.4. River Plate 2 1 0 1 4 2 3

.5. Platense 1 1 0 0 1 0 3

.6. Godoy Cruz 2 1 0 1 2 3 3

.7. San Lorenzo 2 1 0 1 2 3 3

.8. Central Córdoba 2 1 0 1 2 4 3

.9. Rosario Central 2 1 0 1 2 4 3

10. Aldosivi 2 0 1 1 3 4 1

11. Racing Club 2 0 1 1 2 4 1

12. Argentinos 2 0 0 2 1 3 0

13. Arsenal 2 0 0 2 1 4 0

- Clasificación Zona B:

PJ G E P GF GC PTS

.1. Lanús 2 2 0 0 3 1 6

.2. Vélez Sarsfield 2 2 0 0 3 1 6

.3. Gimnasia 2 1 1 0 5 2 4

.4. Boca Juniors 2 1 1 0 3 2 4

.5. Defensa y Justicia 2 1 0 1 4 4 3

.6. Independiente 2 1 0 1 1 1 3

.7. Talleres 2 1 0 1 1 3 3

.8. Unión 2 0 2 0 3 3 2

.9. Atlético Tucumán 2 0 1 1 3 4 1

10. Huracán 2 0 1 1 3 4 1

11. Sarmiento 1 0 0 1 1 2 0

12. Newell's 2 0 0 2 0 2 0

13. Patronato 2 0 0 2 0 2 0.