Blanco (Telefónica): "estamos listos para los desafíos de la evolución al 5G"

Vista general de la sede de Telefónica en el madrileño barrio de Las Tablas, este lunes en Madrid.- EFE/Mariscal/Archivo

Shanghái (China), 25 feb (EFE).- Telefónica está "lista" para afrontar los "importantes desafíos" que plantea la evolución a las redes de quinta generación (5G), afirmó hoy el director de Tecnología e Información de la operadora española, Enrique Blanco.

En un discurso emitido durante un foro sobre redes autónomas inteligentes en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Shanghái, Blanco aseguró que "las tendencias positivas son impresionantes, pero sabemos que no podemos gestionar este tipo de redes con las infraestructuras tradicionales".

"Este nuevo modelo es un desafío extraordinario para nosotros, pero también es la oportunidad más grande para cambiar el modelo tradicional de pensamiento y la manera en la que trabajamos en las tecnologías de la información y en las redes", apuntó el directivo.

Blanco enumeró una serie de tareas para el sector, como determinar el papel de los operadores y del resto de actores industriales en la "reducción de la complejidad" y la combinación de las capacidades a la hora de "definir este nuevo ecosistema".

El representante de Telefónica habló de la oportunidad de ser "mucho más simples, adaptables y rápidos" y de crear infraestructuras "más baratas".

No obstante, advirtió de que "nada de esto tiene sentido si no vamos a ser mejores en costes al tiempo que crecemos en ingresos", algo para lo que consideró necesaria "la capacidad de definir un nuevo modelo de negocio que nos ayude a ofrecer un valor adicional a nuestros clientes".

Entre las técnicas que ayudarán a conseguir este objetivo, Blanco destacó la importancia de la "nube nativa", así como de la conocida como 'edge computing' -que permite procesar los datos de los dispositivos cerca de donde se crean para que no tengan que recorrer largas distancias hasta centros de procesamiento- o la segmentación de las redes.

Por último, acerca de la virtualización, el directivo de Telefónica recordó que "en los últimos seis o siete años nos hemos embarcado en este viaje" y que la compañía anunció que "no utilizará ninguna plataforma que no esté totalmente virtualizada".