Beatriz Rico cumple 51 años

MADRID, 25 (CHANCE)



Lo cierto es que es una actriz que siempre ha tenido una vida de lo más discreta posible, pero como bien sabemos, las redes sociales son de lo más impredecibles y cuando menos te lo esperas puedes ser protagonista de una polémica que no esperabas. Esto es lo que le ha pasado a Beatriz Rico, tras aparecer en el programa de 'Pasapalabra' y ser duramente criticada en redes sociales... eso sí, no se ha quedado callada y ha dado un golpe en la mesa.



El peaje de ser un personaje público y de aparecer en pantalla le pasó factura hace días cuando empezó a recibir comentarios a través de Twitter en los que los seguidores aseguraban que estaba muy operada, que había envejecido de la noche a la mañana... unas críticas que no merecen la pena rescatar porque son de lo más discriminatorias que hemos visto y leído en los últimos meses.



Dando un golpe en la mesa, Beatriz Rico rompía su silencio y les contestaba diciendo:



"Con esto quiero dejar aquí el tema, que me ha resultado muy doloroso por la saña con la que muchos se expresaban. Y no quería dar explicaciones, pero ahora me apetece. A la izda, Pasapalabra en junio 2019. A la dcha, la semana pasada. Sigo sin entender qué han visto de raro los que han escrito cosas como "qué se ha hecho en la cara, se ha destrozado", "está irreconocible, qué se ha hecho?", "está rarísima, no parece ella" y más cosas que no voy a repetir. Y yo, os juro que por más que miro y remiro, me veo igual, así que la única explicación que encuentro es que no teníamos maquillaje ni peluquería por las medidas Covid, y una no se arregla como lo hacen los profesionales que hay en tv. Obviando esto, la libertad de expresión no te da carta blanca para mentir, insultar y denostar a una persona, porque ahí empieza mi derecho al honor, en el momento que te estas pasando, y entonces la podemos liar parda. Aun así, os juro, sigo sin entender qué empuja a la gente a escribir barbaridades gratuitas. Me los imagino tirados en el sofá, con una mano rascándose el arco de triunfo y con otra en el móvil, achinando los ojos cuando sales en pantalla y pensando "mmm... está fea", y escribiendo "está fea". ENVIAR. Quedándose satisfechos 5 minutos y esperando que salga alguien con un michelín para poner "está gordo". ENVIAR. Y así sucesivamente. O quizá, con más maldad, pensando "voy a hacer daño a alguien, como a mi vecino no puedo porque igual me arranca la cabeza, voy a por alguien que salga en la tele". Suelen tener nombre falso y una maceta por foto. Y, os cuento una cosa? Sí me hice algo en la cara, hace muchos años. Desde entonces salí en tv y prensa mil veces, y nadie comentó nada, porque fue algo tan sutil y bien hecho, que nadie se dio cuenta. Esta vez, metisteis la pata, porque ni me operé la cara, ni me inyecté mierdas ni nada parecido. Y si lo hubiera hecho, también vería mal las agresiones verbales. Me gustaría que el primer tuit con ambas fotos llegara a cada una d las personas que me ha criticado equivocándose hasta el pescuezo, no para dar "zascas", sólo para ver si se les cae la cara de vergüenza y, la próxima vez que vayan a insultar a alguien, se lo piensan antes. Gracias".



De esta manera, Beatriz Rico ha demostrado tener una madurez y una coherencia en los valores que posee desde hace años que nos dejó boquiabiertos y que solamente nos ha hecho admirarla más, no tanto como personaje público, sino como persona. De esta manera y alejada ya de la polémica, Beatriz Rico cumple 51 años.