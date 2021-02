A.Saudí.- HRW lamenta que la "represión continua" en Arabía Saudí "reduce" el éxito de las reformas anunciadas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La ONG Human Rights Watch (HRW) ha lamentado que la "represión continua" y "la falta de respeto por los derechos básicos" en Arabia Saudí "reducen las posibilidades" de éxito de las reformas anunciadas por el país.



En un comunicado, la organización ha subrayado que la "represión de la sociedad civil independiente y las voces críticas que pueden proporcionar retroalimentación objetiva" es una de las "principales barreras para el progreso" del país.



"Aunque las autoridades saudíes han puesto en libertad a algunos disidentes y activistas detenidos injustamente, incluidos los activistas por los derechos de las mujeres Loujain al-Hathloul y Nouf Abdelaziz, siguen sujetos a restricciones que obstaculizan su capacidad de expresarse sin temor a represalias", ha precisado la ONG al respecto.



Y es que, según ha indicado, clérigos, intelectuales públicos, académicos y activistas de Derechos Humanos arrestados desde 2017 permanecen tras las rejas, mientras "los ataques arbitrarios y abusivos de las autoridades sauditas contra disidentes y activistas y la total falta de responsabilidad de los responsables de arrestos y torturas demuestran que el estado de derecho en Arabia Saudí es débil".



"El anuncio de reformas no detiene la represión sin límites por parte de las autoridades del activismo cívico, que socava fundamentalmente estas medidas", ha señalado el subdirector de HRW para Oriente Medio, Michael Page, para incidir en que "cuando el Gobierno castiga brutalmente a los ciudadanos que se atreven a dar comentarios críticos honestos, no puede convertir de manera creíble las reformas propuestas como esfuerzos genuinos para mejorar la vida de las personas".



REFORMAS



En concreto, la ONG se ha referido a la reformas anunciadas por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, quien ha asegurado que el país está modificando su sistema legal para "elevar el nivel de integridad y la eficiencia" de los órganos judiciales".



Entre los cambios se incluye la promulgación de una Ley de familia, según ha apuntado la organización, que ha lamentado que en ausencia de esta ley que "cumpla con las normas internacionales, las mujeres en Arabia Saudí enfrentan discriminación en el matrimonio, divorcio o decisiones relacionadas con los hijos".



"Los detalles del proceso de redacción aún no se han publicado y no está claro cuándo se espera que la ley esté finalizada y entre en vigencia. Sin embargo, existen serias preocupaciones de que sin la participación efectiva de los defensores de los derechos de las mujeres, la discriminación en la práctica puede simplemente codificarse en ley", ha advertido la ONG.



Por otro lado, HRW ha señalado a las reformas de patrocinio laboral que vincula la situación jurídica de millones de trabajadores migrantes a patrocinadores individuales, lo que facilita el abuso y la explotación, incluido el trabajo forzoso.



Asimismo, ha apuntado a las reformas legales anunciadas este mes de febrero y que se centran en cuatro nuevos proyectos de ley, un Código Civil, una Ley de Transacciones Civiles, un Código Penal para Sanciones Discrecionales y una Ley de Prueba.



"En particular, existe la preocupación de que muchos cargos arbitrarios simplemente se codifiquen como delitos generales que penalizan los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, entre otros derechos", ha alertado HRW al respecto.