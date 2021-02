Aragonés, Bielsa, Griguol y Gallego: los "paladines" del 'Mono' Burgos

En la imagen, el argentino Germán 'el Mono' Burgos. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Buenos Aires, 25 feb (EFE).- Germán 'el Mono' Burgos, que a mediados de 2020 dejó de ser el asistente de Diego Simeone para lanzarse como entrenador, dijo que sus cuatro "paladines" en la dirección técnica son el español Luis Aragonés y los argentinos Marcelo Bielsa, Carlos Timoteo Griguol y Américo Gallego.

"Yo soy un apasionado de esto. El jugador de fútbol es de 2 horas, pero nosotros somos de 24 horas. A los míos los enloquezco, no podemos apagar el teléfono. Tengo los ojos hinchados de ver partidos", dijo al sitio web Infobae Burgos, que contó que espera una oferta interesante para comenzar su carrera como técnico.

El exportero señaló que el club que más cerca estuvo de ficharlo como entrenador fue el América de México.

"Trabajamos con varios sistemas, 4-4-2, 4-3-3 y 3-5-2 o 5-3-2, que son los sistemas nobles con los que se juega en gran parte del mundo. Entonces nosotros estamos preparados para lo que necesiten. Hay que saber qué necesita ese club", explicó.

"Yo tengo cuatro paladines en los que resumo lo mejor que he captado de ellos. Los cuatro son Marcelo Bielsa, Luis Aragonés, Carlos Griguol y Américo Gallego. Ellos hacen lo máximo de un entrenador. Pero después lo que sos es a través de los jugadores", añadió.

Burgos cree que su compatriota Lionel Messi finalizará su carrera en el Barcelona, a pesar de que "muchos dicen que se va a ir".

"De un día para otro le dicen a (Luis) Suárez que no cuentan con él. Es complicado así. Lucharán hasta el final, pero están sufriendo. Igualmente Lionel lo está llevando con hidalguía y honor porque es su casa. De pibe estuvo ahí. Para él es Argentina y Barcelona", señaló.

También dijo estar "feliz" por el presente del Atlético de Madrid, pero aclaró que todavía "falta mucho por jugar".

"Enfrente está el Real Madrid y ahí está la genética de la que hablaba, que ya está instalada. Ellos van a pelear por más que hayan perdido algunos partidos, los tipos van, van. No te podés descuidar, y en cualquier momento te meten seis. Van a pelear porque están acostumbrados", analizó.

Cuando le consultaron si había tenido respuesta a un mensaje que le envío a Diego Simeone hace meses, dijo: "Ya no voy a decir más nada, solamente le deseo lo mejor.

Ante la pregunta de si sigue en contacto con el 'Cholo', respondió: "No lo sé, eso te lo dejo a tu libre albedrío".