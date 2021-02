América expresa su descontento por la lentitud en la entrega de las vacunas

Trabajadores del sector salud fueron registrados este miércoles al descargar un contenedor con vacunas contra la covid-19 del laboratorio Sinopharm, en las instalaciones del Servicio Departamental de Salud de La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

Redacción Internacional, 24 feb (EFE).- Varios países de América, continente que suma más de 50 millones de contagiados con coronavirus, han manifestado su preocupación y descontento por la lentitud y trabas de las farmacéuticas así como del organismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud, para entregar las vacunas.

En el mundo, el acumulado de casos en la pandemia asciende hoy a 111 millones, mientras que han fallecido 2,4 millones de personas por covid-19 desde que comenzó la crisis sanitaria hace más de un año.

Mientras tanto, América reporta unos 50.048.938 millones de enfermos y, aunque en algunas naciones el virus parece estancarse, en otras avanza sin control, por lo que priorizar la vacunación es una situación de vida o muerte.

El temor se ha visto reforzado este miércoles con la advertencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que destacó en una encuentro virtual que la región no está "fuera de peligro".

"La covid-19 sigue sin darnos tregua. El lunes, la región de las Américas ha registrado el 50 % de los casos mundiales y el 65 % de las muertes en el mundo", afirmó la directora general de la OPS, Carissa Etienne, en una conferencia de prensa.

La experta llamó la atención sobre el hecho de que durante la última semana "más de un millón de personas se enfermaron con la covid-19 y 34.000 murieron como resultado del virus".

BOLSONARO RECLAMA

Una voz que se alzó con fuerza para reclamar fue la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien este miércoles volvió a criticar las condiciones de Pfizer para la venta de su vacuna, un día después de que las autoridades sanitarias del gigante suramericano aprobaron el registro definitivo de la fórmula del laboratorio estadounidense.

El mandatario mostró su malestar al decir que entre las condiciones de Pfizer existe una "cláusula" que la exime de "toda responsabilidad" ante "posibles efectos colaterales" de su inmunizante.

Por su parte, el ministro de Salud, el general del Ejército Eduardo Pazuello, subrayó que su despacho conversa con Pfizer desde "hace seis meses", así como con Johnson & Johnson, que también ha fabricado su propia vacuna anticovid.

"Hemos sido muy duros y ellos han sido más duros que nosotros. No cambian ni una coma. El Gobierno está tratando eso junto con el Congreso y se está discutiendo en términos de una flexibilización de ley", apuntó.

Brasil es el segundo país con más muertes asociadas a la covid-19, después Estados Unidos, y el tercero con más contagiados, tras EE.UU. e India, al contabilizar cerca de 250.000 fallecidos y 10,2 millones de infectados.

GUATEMALA CRITICA A COVAX

A su vez, el Gobierno de Guatemala expresó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) su descontento por el retraso en la entrega de la vacuna de AstraZeneka-SKbio a través de Covax, según la ministra de Salud, Amelia Flores.

La funcionaria explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió el martes de esta semana a la OPS y a Covax una carta con su disconformidad por el retrasado en la llegada de las vacunas que, de acuerdo con el Gobierno, habían sido prometidas para este mes.

El país centroamericano adquirió en 2020 mediante ese organismo 800.000 dosis para inmunizar a 400.000 personas y esperaba su arribo para esta semana, pero debido a los problemas que tiene la empresa para producirla no hay fecha de entrega confirmada.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, aseguró que Covax "ha quedado muy mal" y "no solo con Guatemala sino también con otros países".

ESTADOS UNIDOS LLORA A 500.000 MUERTOS

Estados Unidos vive una tragedia sanitaria de dimensiones sin precedentes al contabilizar 500.000 muertos por coronavirus en un año.

La escalofriante cifra ha llevado a que el Gobierno de Joe Biden le ponga el acelerador a la campaña de vacunación.

Por ello, hoy se anunció que entre 3 y 4 millones de vacunas de Johnson & Johnson serán repartidas la próxima semana si el suero recibe el visto bueno de las autoridades y que la multinacional entregará unas 20 millones de dosis para finales de marzo.

Hasta ahora, EE.UU. ha concedido autorización para el uso de emergencia a las vacunas de Pfizer y Moderna, que requieren de dos dosis y de temperaturas muy bajas para su conservación.

El hecho de que el preparado de Johnson & Johnson esté pensado para administrarse en una sola inyección la convierte en una de las más esperadas, ya que aceleraría la vacunación.

EL CARIBE DA PEQUEÑOS PASOS

La vacunación contra la covid-19 avanza lentamente entre los países del Caribe, donde el proceso acaba de empezar en algunos territorios.

Así, por ejemplo, Trinidad y Tobago administró la pasada semana las primeras 2.000 vacunas de AstraZeneca, que recibió como regalo de Barbados, que recientemente obtuvo un lote de 19.000 dosis de la India y anunció que las compartirá con otros países del Caribe.

Una de las naciones más importantes de la región, Jamaica, dio a conocer que a través de Covax tendrá entre 146.000 y 249.000 dosis de AstraZeneca a finales de febrero.

También, a la espera está Bahamas, que hasta ahora ultima el plan de distribución de las primeras 100.000 dosis de AstraZeneca que pueden llegar en los próximos días.

Otro territorio atrasado en la vacunación es Guyana, que a mediados del presente mes comenzó a distribuir el inmunizante de AstraZeneca y a la fecha van 1.852 inyecciones aplicadas, lo que supone unas exiguas 0,2 dosis por 100 habitantes.

APLAUSOS PARA CHILE

En contraste, Chile superó este martes los 3 millones de vacunados contra la covid-19, hito destacado como una "hazaña" por las autoridades y que confirma que está a la vanguardia del proceso de inoculación en América Latina.

En concreto, son 3.037.063 las personas que se han vacunado en Chile desde el inicio de la campaña en diciembre del año pasado, lo que representa el 16 % de los 19 millones de habitantes que tiene el país, alcanzando a inocular con una primera dosis al 70 % de la población objetivo mayor de 65 años.

Con 16,7 dosis suministradas por cada 100 habitantes, según datos de Our World Data de la Universidad de Oxford, a la fecha Chile se ubica por delante de países como Brasil (3,3), Argentina (1,6) y México (1,3) en América Latina, y está entre los siete primeros a nivel mundial.

A esta noticia se sumaron otras positivas como la llegada del primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V a Nicaragua, con la que el Gobierno dijo hoy que iniciará la vacunación con las poblaciones vulnerables, y el anuncio de la farmacéutica Moderna de que completó la dosis de refuerzo diseñada para la variante de coronavirus que se descubrió inicialmente en Sudáfrica, y que ha enviado el material a las autoridades competentes para iniciar la primera fase de los ensayos clínicos.