70-58. El Real Madrid cierra el grifo del pánico

El alero argentino del Real Madrid Gabriel Deck (c) lanza a canasta ante varios rivales del Zalgiris Kaunas, durante el partido de la fase regular de la EuroLiga en el WiZink Center, en Madrid. EFE/JuanJo Martín.

Madrid, 25 feb (EFE).- El Real Madrid ganó un importantísimo partido al Zalgiris por 70-58 y cerró el grifo del pánico tras las dos derrotas anteriores en la Euroliga ante Baskonia y Valencia, y en la final de la Copa del Rey ante el Barça.

Además de estas tres derrotas y de la pobre imagen dada por el equipo, el partido era casi vital para el conjunto blanco habida cuenta de la igualdad de la Euroliga, de que el Zalgiris estaba a una sola victoria y de que un nuevo fallo le podía poner en una situación peligrosa de cara a alcanzar los 'playoffs'.

El Real Madrid salió mal, 2-6 (min.2.30), sin ritmo, sin energía, sin ideas en ataque y en defensa, pero dos triples de Nico Laprovittola despertaron a los de Pablo Laso, que engarzaron un parcial de 10-0 en 3 minutos para pasar a un 12-6.

Sin hacer un gran juego, el Real Madrid cerró el primer cuarto con ventaja, 21-13, gracias al lanzamiento de tres puntos, 5 de 10, y a una buena defensa que dejó al Zalgiris sin su arma principal, el juego de perímetro.

Esto unido al 'miedo' a Walter Tavares de los jugadores lituanos en las inmediaciones del aro, explican perfectamente el resultado.

En el segundo cuarto, el juego se embarulló. Errores en ataque, falta de ideas y de acierto y defensas más pegajosas en los dos equipos ralentizaron el marcador. El equipo español se aferró a los puntos de Jaycee Carroll y el Zalgiris a los buenos minutos de Thomas Walkup, Paulius Jankunas y Rokas Jokubaitis.

El 36-31 con el que finalizó la primera mitad dejó claro que la victoria estaría muy cara al final y que los triples -el Madrid anotó 1 de 7 en el segundo acto y el Zalgiris 3 de 7 en los primeros 20 minutos-, serían fundamentales.

El paso por vestuarios no mejoró la anotación con un 3-0 para el Real Madrid en los primeros 3 minutos, 39-31. Las pérdidas de balón fueron la tónica dominante en los inicios del tercer acto.

El Real Madrid acusó especialmente la sequía anotadora, sólo un triple de Laprovittola en los primeros 5 minutos, y el Zalgiris comenzó a echarle el aliento en el cogote, 39-38.

Sin embargo, en los dos minutos siguientes y gracias a dos triples consecutivos de Gabi Deck, el Real Madrid se anotó un parcial de 8-0 para volver a tomar ventaja en el marcador, 47-38, y cerrar el tercer cuarto con 51-42.

Con el partido metido en bajos guarismos, Carroll volvió a surgir en el Real Madrid para conseguir la máxima ventaja, 59-46 (m.33.30), y un triple de Trey Thompkins elevó la renta a 16 puntos, 64-48 (m.35.30), lo que entreabrió la puerta de la victoria para el equipo blanco.

El conjunto español siguió perdiendo balones, pero tiró de memoria histórica para administrar la renta y acabar ganando por 70-58 y cerrar el grifo del pánico. Eso sí, perdió un total de 22 balones y no titó ningún tiro libre. Dos datos inusuales.

- Ficha técnica:

70 - Real Madrid (21+15+15+19): Laprovittola (9), Causeur (5), Deck (14), Garuba (3) y Tavares (6) -cinco inicial-, Alocen (4), Abalde (5), Tyus, Carroll (12) y Thompkins (12).

58 - Zalgiris (13+18+11+16): Walkup (8), Hayes (11), Rubit (4), Jokubaitis (4) y Grigonis (6) -cinco inicial-, Lekavicius (8), Jankunas (13), Geben (2), Vasturia y Lauvergne (2).

Árbitros: Damir Javor (ESL), Milivoje Jovcic (SRB) y Kristaps Konstantinovs (LET). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la 26ª jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid a puerta cerrada por las restricciones de la pandemia del coronavirus.

