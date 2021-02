62-91. Un sólido Valencia arrasa al Zenit y ya apunta al ‘top 8’

EFE/EPA/ANATOLY MALTSEV

Redacción deportes, 25 feb (EFE).- Un sólido e inteligente Valencia Basket controló al Zenit de San Petersburgo en la primera parte del choque que disputaron en Rusia y le dominó por completo hasta arrasarle en la segunda, lo que le permitió además de ganar recuperar el ‘basket average’ particular y mejorar el general para multiplicar sus opciones para acabar en el ‘top 8’ de la Euroliga.

El Valencia Basket arrancó con una defensa muy ordenada que no dejó entrar en el partido al Zenit y con una idea clara de generar en ataque desde el poste bajo que le dio buen rédito y que le permitió hacerse con la iniciativa en el marcador con Bojan Dubljevic y Nikola Kalinic como protagonistas.

Viendo que el partido que se le podía complicar, Kevin Pangos asumió más responsabilidad en el ataque ruso hasta que la entrada en la pista de Alex Poythress le dio una referencia clara al equipo ruso y le permitió recortar distancias, en parte también porque la rotación dejó al Valencia sin jugadores para mantener su plan de explotar su juego al poste (22-22, m.11).

La segunda unidad del Zenit mantuvo la presión y aunque sin brillo consiguió ponerse por delante por primera vez (32-31, m.16). Pero el Valencia no perdió la calma y reaccionó rápido. Jaume Ponsarnau recuperó buena parte de su estructura inicial y siete puntos seguidos de Sam Van Rossom dieron aire al Valencia para acabar la primera parte por delante (41-44, m.20).

A los dos equipos les costó volver a ponerse en marcha, especialmente a los locales por su falta de puntería desde lejos. Seis errores locales en el triple permitieron al Valencia, con un buen trabajo en el rebote defensivo, abrir brecha en el marcador. La fulgurante aparición de Derrick Williams le dio a los visitantes una buena referencia ofensiva (48-62, m.27).

Pasaban los minutos y el Zenit no encontraba la manera de entrar en el choque, aunque algunos triples aislados de Billy Baron le mantuvieron vivo.

La aparición de un Mike Tobey intenso en las dos zonas le dio al Valencia un nuevo impulso tanto para cerrar su aro como para ampliar su renta hasta poner al Zenit al borde del KO (53-70, m.34).

La excelente defensa del equipo valenciano acabó por doblegar al ruso hasta el punto de dejarle en sólo 21 en toda la segunda parte y recuperar los 13 puntos por los que perdió en la Fonteta, por lo que en caso de empate final quedaría por delante en la clasificación.

- Ficha técnica:

62.- Zenit San Petersburgo (19+22+9+12): Pangos (9), Hollins (6), Ponitka (3), Thomas (8), Gudaitis (4) -cinco titular- Rivers (1), Zakharov (3), Baron (11), Zubkov (5) y Poythress (12).

91.- Valencia Basket (22+22+18+29): Van Rossom (10), Sastre (7), Kalinic (12), Williams (10), Dubljevic (19) -cinco titular- Marinkovic (5), Prepelic (8), Tobey (12) y Hermannsson (2).

Árbitros: Radovic (CRO), Mogulkoc (TUR) y Gentian (ALB). Eliminaron al local Zakharov (m.32)

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Euroliga disputado en el Sibur Arena de San Petersburgo (Rusia) ante unos 2.276 mil aficionados, algo menos de la mitad del aforo, por las restricciones por la pandemia del coronavirus.