121-124. Monk lidera una victoria polémica de Hornets ante Suns

Phoenix (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El escolta reserva Malik Monk obtuvo 29 puntos como factor sorpresa ganador de los Charlotte Hornets que se impusieron de visitantes por 121-124 a los Phoenix Suns, que rompieron racha de tres victorias consecutivas.

El alero Gordon Hayward y el base novato Lamelo Ball estuvieron con 20 puntos cada uno para el equipo de Charlotte, que intercambiaron victoria con derrota en los últimos cuatro partidos.

Los Suns fueron liderados por el escolta hispano Devin Booker, que encestó 33 puntos, pero el triple que intentó antes de que sonase la bocina no entró debido a que hubo contacto de Hayward, que lo defendía.

Pero aunque las repeticiones de televisión mostraron el contacto, los árbitros no señalaron nada, ni tampoco fue revisada la jugada, lo que impidió que los Suns al menos hubiesen podido forzar la prórroga.

Booker fue nombrado para su segundo equipo All-Star consecutivo como reemplazo por lesión del pívot titular de los Lakers de Los Ángeles, Anthony Davis, unas horas antes del partido ante los Hornets.

El base Chris Paul, se acercó al triple-doble al conseguir 20 puntos, 10 asistencias y ocho rebotes, que lo dejaron de nuevo como el líder del equipo de los Suns (20-11), que siguen terceros en la División Pacífico y cuartos en la Conferencia Oeste.

El pívot bahameño DeAndre Ayton también estuvo con doble-doble de 16 tantos, 10 rebotes y un tapón, que lo dejaron el mejor de los Suns en el juego interior, pero no impidieron que su equipo perdiese el segundo partido en los últimos 11 disputados.

