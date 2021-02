107-111.Curry y los Warriors ganan a Pacers y mantienen su puesto en los playoffs

El jugador de Golden State Warriors Stephen Curry. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Indianápolis (EE.UU.), 24 feb (EFE).- El base Stephen Curry logró 24 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias que lo dejaron de nuevo como el líder del ataque ganador de los Golden State Warriors que derrotaron de visitantes este miércoles por 107-111 a los Pacers de Indiana.

Los Warriors tomaron el control con una última racha de 6-0 que tuvieron en el cuarto periodo y aseguraron su segunda victoria consecutiva en una gira de cuatro partidos.

Aunque Curry no tuvo su mejor inspiración encestadora, los siete tiros de campo que anotó, de 21 intentos, le permitieron colocar su marca en 5.999 como profesional.

Ahora está a un tiro de campo de convertirse en el cuarto jugador en la historia de la franquicia con 6.000. Los otros son los legendarios Wilt Chamberlain, Rick Barry y Chris Mullin.

Su racha de 14 partidos consecutivos con 25 puntos o más llegó a su final y, aunque hizo un triple en su 94 partido consecutivo, ahora está lejos de igualar a su compañero de equipo Klay Thompson por la tercera racha más larga en la historia de la NBA de 25 o más puntos.

Junto a Curry, de nuevo el alero Kelly Oubre Jr., que comienza a mantener consistencia en el juego ofensivo, aportó 17 tantos, y otro alero, el canadiense Andrew Wiggins, llegó a los 15 puntos, que también ayudaron al triunfo de los Warriors, que tienen marca ganadora de 18-15 y se consolidan en el octavo puesto de la Conferencia Oeste, con derecho a estar en los playoffs.

Oubre Jr. por primera vez en cinco partidos no logró llegar a 19 puntos, pero el pívot novato James Wiseman consiguió 11 puntos antes de cometer una falta al comienzo del último periodo.

Golden State ganó en Indianápolis por primera vez desde marzo del 2019 y se convirtió en el quinto equipo en la historia de la NBA con 1.000 victorias como visitante, uniéndose así a los Boston Celtics, Los Angeles Lakers, Philadelphia Sixers y New York Knicks.

El alero mexicano estadounidense Juan Toscano-Anderson, que salió de reserva, jugó solo tres minutos. Su producción fue de un rebote y perdió un balón.

El base Malcolm Brogdon acabó como líder del ataque de los Pacers al conseguir 24 puntos, pero no impidió la derrota que dejó al equipo de Indiana con marca de 15-15 y 7-10 en su campo.

El ala-pívot lituano Domantas Sabonis logró un doble-doble de 22 tantos y 16 rebotes, que fue el vigésimo cuarto que consigue en lo que va de temporada.

El alero Doug McDermott aportó otros 15 puntos que tampoco impidieron la derrota de los Pacers, que habían ganado los dos últimos contra Golden State.

Pero ahora no ha ganado tres partidos seguidos en la serie con los Warriors desde el 2011-12.

Los Pacers lograron 7 de 29 en triples y tuvieron 19 pérdidas de balón.