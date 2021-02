0-0. Vallejo perdona a Caracas

El arquero Máximo Rabines (2-d) de Cesar Vallejo atrapa un balón frente a Edson Castillo de Caracas hoy, en un partido dela primera fase de la Copa Libertadores en el estadio Monumental U en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima, 24 feb (EFE).- César Vallejo y Caracas dejaron este miércoles abierto para ambos lados el pase a la segunda ronda de la Copa Libertadores en un partido sin goles ni brillo donde los locales dejaron escapar la victoria en los minutos finales, con un penalti fallado por el delantero colombiano Yorleys Mena.

Para los dos equipos era el primer partido oficial de la temporada y el juego fue trabado, espeso y plagado de interrupciones, donde apenas se disparó al arco rival.

Pese a contar para esta temporada con una plantilla que apenas supera los 21 años de edad en promedio, Caracas no acusó la inexperiencia.

Al 'Avileño' se le notó la mano del técnico Noel Sanvicente, pues sus jugadores tenían bien aprendido el libreto de 'Chita': disciplina táctica, buen repliegue, intensidad y múltiples faltas para cortar el juego del rival y no pensarlo dos veces para lanzar los contraataques cuando recuperaban el balón.

Así el equipo visitante fue de menos a más y tuvo la mejor oportunidad del primer tiempo en los pies del nigeriano Samson Akinyoola, que cazó un pase filtrado al interior del área rival, pero su disparo se marchó desviado por el lateral de la red.

A César Vallejo le costó mucho esfuerzo inquietar el arco del Caracas pese a la clara superioridad que tenía por ambas bandas con el esquema dispuesto por el técnico peruano José Guillermo 'Chemo' Del Solar, que jugó con tres defensas centrales y dos laterales, Stalin Morillo y Jersson Vásquez, muy adelantados.

El mejor acercamiento del 'Poeta' en el primer tiempo fue un disparo desde fuera del área de Jairo Vélez, después de casi media hora de intentos frustrados por romper la línea defensiva de los 'Demonios Rojos'.

En la segunda parte, el equipo trujillano siguió probando suerte sin éxito desde fuera del área con sendos disparos de Víctor Cedrón y del venezolano Arquímedes Figuera, hasta que salió desde el banquillo el delantero uruguayo Santiago Silva.

Con dos delanteros al frente, Vallejo ganó claridad ofensiva y, con solo tres minutos en la cancha, Silva tuvo un mano a mano con el arquero venezolano Beycker Velásquez, que logró atajar el remate.

En los minutos finales el equipo peruano se lanzó al ataque pero no supo definir, ni siquiera con un penalti que el colombiano Mena lanzó fuera en el minuto 86 y que habría dejado muy inclinada la llave a favor de Vallejo.

- Ficha técnica:

0 - César Vallejo: Máximo Rabines; Stalin Morillo (m.53, Rodrigo Cuba), Renzo Garcés, Christian Ramos, Leandro Fleitas, Jersson Vásquez; Víctor Cedrón (m.61, Santiago Silva), Arquímedes Figuera (m.82, Emiliano Ciucci), Frank Ysique, Jairo Vélez; y Yorleys Mena. Entrenador: 'Chemo' Del Solar.

0 - Caracas: Beycker Velásquez; Eduardo Fereira, Diego Osío, Carlos Rivero, Sandro Notaroberto; Kwaku Bonsu Osei (m.78, Diego Castillo), Leonardo Flores (m.79, Luis González), Edson Castillo, Richard Celis (m.90, Ade Oguns); Jorge Echeverría (m.68, Miguel Celis) y Samson Akinyoola (m.90, Luis Ramírez). Entrenador: Noel Sanvicente.

Árbitro: el ecuatoriano Marlon Vera amonestó a Morillo (m.6), Silva (m.64), Garcés (m.65), Diego Castillo (m.82), Ciucci (m.83), Rivero (m.85) y Samson (m.88).

Incidencias: partido de la primera ronda de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Monumental de Lima sin público por las restricciones de la pandemia de la covid-19.