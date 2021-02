27/01/2021 Tamara Falcó compara a Íñigo Onieva con Mario Vargas Llosa. MADRID, 24 (CHANCE) Tamara Falcó sigue dando de qué hablar y es que sus intervenciones en 'El Hormiguero' cada vez son de lo más interesantes. Lo que nos gusta una buena charla y escuchar a la hija de Isabel Preysler hablar sin pelos en la lengua de su vida, de su relación con Íñigo Onieva y... ¡de la pareja de su madre! Siempre muy discreta con su vida privada, Tamara ha explicado que su pareja está llevando muy bien la presencia de la prensa en su día a día, de hecho, él sigue haciendo lo mismo que antes de que estuvieran las cámaras: "Mi pareja actual lo lleva fenomenal, hace su vida normal... un gusto. El otro día le pillaron con unos pantalones poco favorecedores y le da igual, va a hacer su plan igualmente. Hay parejas que me han dicho... me gustas pero no lo aguanto, supone un estrés". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD ANTENA 3



La hija de Isabel Preysler ha tenido también unas buenas palabras para Mario Vargas Llosa, de hecho lo ha comparado con lo que le está pasando a Íñigo ahora que es perseguida por los medios de comunicación: "Es un amor, todos los días tiene la misma rutina, de trato es genial, le interesa todo, es una persona llena de vida, siempre tiene una palabra amable".



Tan buena relación es la que hay entre Tamara y Mario Vargas Llosa que le pidió que le corrigiera su blog para que le diese el visto bueno y se fijase en la forma de expresión y en la ortografía de la influencer: "Le pedía que me corrigiera mi blog".