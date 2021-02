Salud.-Una dieta a base de plantas puede aliviar la dolorosa ulceración cutánea de la vasculopatía livedoide

08/02/2019 Ensalada de legumbres AFRICA ESPAÑA EUROPA MADAGASCAR MADRID SALUD ALE



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Una dieta a base de alimentos integrales y vegetales puede aliviar las dolorosas ampollas y cicatrices en la piel de la vasculopatía livedoide, un trastorno desconcertante de los vasos sanguíneos para el que aún no existe una cura comúnmente aceptada, ni una causa conocida, sugieren los médicos en la revista 'BMJ Case Reports'.



Los síntomas principales de la vasculopatía livedoide son úlceras extremadamente dolorosas de distintos tamaños en los pies y la parte inferior de las piernas, que dejan cicatrices visibles cuando cicatrizan. Afecta a 1 de cada 100.000 personas, en su mayoría mujeres de 30 años. Los síntomas pueden durar meses o años y pueden reaparecer.



El flujo sanguíneo deficiente se asocia a menudo con la afección, pero la causa exacta sigue siendo un misterio y todavía no existe una cura comúnmente aceptada, señalan los autores.



Los autores del estudio informan el caso de una mujer de unos 60 años, cuyos síntomas habían comenzado en 2006. En 2013 le diagnosticaron vasculopatía livedoide después de una biopsia de piel.



Tres años más tarde le recetaron antibióticos para una úlcera infectada en la parte inferior de la pierna izquierda. Ella describió pies hinchados y manchas rojas esporádicamente con picazón en la parte inferior de las piernas y los pies, que se convertirían en úlceras supurantes dolorosas, que varían en tamaño de 1 a 6 mm a más de 10 mm.



Dijo que había estado experimentando brotes de úlceras cada pocas semanas o meses desde 2008, precipitados por cualquier cosa, desde roce de ropa hasta una lesión menor. Los síntomas empeoraron notablemente en verano.



Las medias de compresión ayudaron a reducir la formación de úlceras y la hinchazón, pero no eran una opción barata ya que solo un día sin usarlas provocaría la aparición de más úlceras.



La fealdad de las llagas la obligó a usar solo faldas y pantalones largos y se sintió un poco indefensa porque los síntomas no desaparecieron a pesar de usar medias de compresión y evitar la aspirina como se le indicó.



Había llegado al punto en que estaba "dispuesta a probar cualquier cosa", por lo que su médico de cabecera le sugirió una dieta basada en plantas de alimentos integrales, con el argumento de que promueve la salud de los vasos sanguíneos y no tiene efectos secundarios dañinos.



La dieta incluía todas las verduras, frutas, legumbres, cereales, hierbas y especias, pero una ingesta limitada de alimentos vegetales ricos en grasas como el aguacate y el coco, y nada de carne, lácteos, huevos, alimentos fritos o muy procesados ni aceites refinados.



Después de un mes, dijo que sus úlceras estaban sanando y que sus síntomas eran menos molestos de lo que habían sido "en años".



Un año después, sus síntomas desaparecieron por completo. Esta fue la primera vez en aproximadamente 8 años que no había tenido síntomas y pudo dejar de usar las medias de compresión.



Desde entonces, las úlceras solo han vuelto a aparecer cuando se ha desviado de la dieta. Se han relacionado lapsos menores con la aparición de úlceras, aunque estas eran menos dolorosas e irritantes que antes.



En 2018, había estado completamente libre de síntomas durante 18 meses y sentía que tenía "una nueva oportunidad de vida". Pero en 2019 se cayó del 'vagón dietético' y desarrolló inmediatamente llagas dolorosas que requirieron tratamiento con antibióticos.



Este es solo un caso, y los síntomas de la vasculopatía livedoide pueden desaparecer por sí mismos, advierten los autores. Pero la recurrencia inmediata y repetida de síntomas graves cuando no se sigue la dieta vegetal en este caso sugiere que la afección puede estar relacionada con la ingesta dietética, dicen.



Los autores precisan que se necesita más investigación y sugieren algunas posibles explicaciones para los hallazgos. Ciertos alimentos, incluidos los ricos en grasas, sal y azúcar, pueden dañar las células que recubren las arterias (células endoteliales); los vegetarianos tienen una flexibilidad arterial significativamente mejor que las personas que siguen una dieta occidental estándar, dicen.