Salud.-Demuestran que los apósitos de hidrogel favorecen la cicatrización de heridas mejor que los tradicionales

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Investigadores de la Southern University of Science and Technology, en China, han analizado los avances en los apósitos de hidrogel en los últimos años y destacan que son buenos para favorecer la cicatrización de heridas y pueden satisfacer mejor las demandas de diferentes situaciones que los vendajes y los apósitos adicionales, según publican en la revista 'APL Bioengineering'.



"Con el rápido desarrollo de la ciencia de los materiales, se están desarrollando numerosos apósitos para heridas altamente eficientes", destaca el autor Decheng Wu.



Si bien los vendajes y las gasas son eficaces para controlar la hemorragia, tienen varias limitaciones. No son biodegradables y son susceptibles a infecciones y no son adecuados para heridas de forma irregular. También pueden causar daño tisular secundario y son casi ineficaces para la cicatrización de heridas.



Muchos apósitos de hidrogel para heridas son antibacterianos, biodegradables, sensibles e inyectables. Los apósitos convencionales, por el contrario, tienen una única función, lo que los hace menos eficaces para el tratamiento de heridas.



El hidrogel es una red 3D que se compone de polímeros hidrófilos, que pueden absorber e hincharse en el agua. Los hidrogeles se pueden preparar mediante diferentes estrategias de entrecruzamiento y se clasifican de diferentes formas en función de su composición.



Los hidrogeles a base de polisacáridos son biocompatibles, biodegradables y no tóxicos. Por el contrario, los hidrogeles a base de polímeros sintéticos se modifican más fácilmente y tienen una mejor resistencia mecánica.



Cuando se usa como apósito para heridas, el hidrogel no solo forma una barrera física y elimina el exceso de exudado, sino que también proporciona un ambiente de humedad que promueve el proceso de curación de la herida. Además, el hidrogel puede llenar perfectamente las heridas de forma irregular y tratar el sangrado profundo de manera eficiente.



La escasa resistencia mecánica de los apósitos de hidrogel existentes limita sus aplicaciones en el tratamiento de hemorragias masivas, como las roturas arteriales, ya que no pueden proporcionar una protección eficaz a la herida para prevenir daños secundarios.



En consecuencia, los investigadores centrarán la investigación futura en el desarrollo de apósitos de hidrogel con alta resistencia mecánica para que estos apósitos puedan ayudar con una hemorragia grave y fatal.



"Los hidrogeles son una especie de material superior --señala Wu--. En mi opinión, los hidrogeles de alto rendimiento también tienen potencial en el campo de la ingeniería de tejidos para reemplazar algunos tejidos que pueden autocurarse y regenerarse, como el anillo fibroso, el menisco y la córnea".