Rey Felipe.- Colau ve "desafortunado" que Felipe VI ensalzara al emérito en el 40 aniversario del 23F

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de "desafortunado" que el Rey Felipe VI hiciera referencia explícita al rey emérito por primera vez en el 40 aniversario del 23F para ensalzar su figura y no para explicar la marcha al extranjero de Juan Carlos I.



En una entrevista de TVE recogida por Europa Press, Colau ha reprochado al rey no dar ninguna explicación a la ciudadanía sobre las presuntas prácticas corruptas y la marcha de su padre: "Me parece que erosiona más la figura de la monarquía en España".



"Más allá de quién sea republicano o monárquico, a toda la ciudadanía se le deben explicaciones, transparencia y ejemplaridad por parte de sus máximos representantes. Y eso ahora mismo la Casa Real no lo está practicando", ha expresado.



Colau también ha afirmado que el rey emérito está "fugado en una dictadura árabe, viviendo con todo tipo de lujos después de haber reconocido que ha cometido como mínimo fraude fiscal y quizá otras prácticas corruptas".



En relación al 40 aniversario del 23F, la alcaldesa ha asegurado que se trató de un evento traumático para España, y ha dicho que "no se entiende que 40 años después haya documentos clasificados", por lo que ha pedido transparencia.