Primera noche sin disturbios en Barcelona tras ocho días de incidentes

Manifestantes se disponen a lanzar botellas a la policía durante la protesta contra la detención y prisión del rapero Pablo Hasel, este martes en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Barcelona, 24 feb (EFE).- Barcelona ha vivido hoy su primera noche sin disturbios tras ocho días de incidentes en las manifestaciones para pedir la libertad del rapero Pablo Hasel, encarcelado el pasado 16 de febrero.

Aunque desde la plataforma en apoyo al rapero no se había convocado ninguna manifestación en Barcelona para hoy, alrededor de 100 personas, según cifras de la Guardia Urbana, se han congregado sobre las 19.00 horas en la plaza del Rei, en el barrio gótico de la ciudad, para pedir la libertad de Hasel y los presos independentistas.

A esta concentración, que se ha desarrollado sin incidentes, han asistido principalmente personas mayores, un perfil de manifestante muy distinto al de las protestas de estos últimos días.

Ayer, un total de cuatro personas resultaron heridas leves en diversos incidentes en las manifestaciones convocadas en Barcelona y Vilanova i la Geltrú, y los Mossos d'Esquadra no realizaron ninguna detención.

En declaraciones a Betevé, el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha explicado que durante estos últimos días ha habido 77 detenidos en la ciudad por las protestas, 27 de los cuales tenían antecedentes policiales.

"Esperamos poder dar por acabados estos episodios de violencia y de saqueos que hemos vivido estas últimas ocho noches en la ciudad de Barcelona. Evidentemente nosotros no tenemos ningún problema ni ningún inconveniente con aquellas manifestaciones que se desarrollan pacíficamente", ha añadido Molinero.

Sí que ha habido incidentes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde un grupo de manifestantes ha quemado contenedores a modo de barricadas y ha arrojado botellas contra la línea policial.

En la zona de la Rambla de Vilanova se han vivido momentos de tensión y los manifestantes han arrojado piedras a agentes de paisano de la policía catalana, según fuentes policiales, y las unidades antidisturbios de los Mossos d'Esquadra.

Además, grupos violentos han roto con extintores diversos aparadores de establecimientos comerciales en dicha zona.

Los Mossos han informado de que uno de los presuntos autores de un robo con fuerza en un comercio situado cerca de la plaza de la Vila de esta localidad ha sido detenido.

También ha habido una concentración para pedir la libertad de Hasel en Manresa (Barcelona) que ha llegado hasta la comandancia de la Guardia Civil en la localidad y que ha transcurrido sin incidentes.