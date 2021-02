Portaltic.-Un 24% de los 'gamers' españoles ocultan a sus padres el tiempo que dedican a los videojuegos

MADRID, 24 (Portaltic/EP)



El 24 por ciento de los 'gamers' españoles admite ocultar a sus padres el tiempo que dedican a los videojuegos y lo achacan a los estereotipos y prejuicios que existen sobre esta actividad como, por ejemplo, que es mala para la salud (66%), dañina para el cerebro (31%) o violenta (23%), según un nuevo estudio global llevado a cabo por Kaspersky entre más de 5.000 usuarios en 17 países.



Los resultados del estudio inciden en algunas frustraciones por parte de los jugadores españoles en cuanto a la relación con sus padres. Aunque estos valoran ciertos aspectos positivos de los videojuegos, como el desarrollo de la creatividad (43%), el aprendizaje de otros idiomas (33%) o la mejora de las habilidades sociales (29%), no son capaces de involucrarse o dialogar con ellos sobre esta pasión.



Esto se debe -según el propio informe- a que la jugabilidad y los elementos sociales de los videojuegos son "sumamente diferentes" a los que se encuentran en otros productos de entretenimiento, como las películas y la música. De hecho, cerca de la mitad (47%) de los encuestados piensa que, si sus padres también jugaran, la relación entre ellos sería mejor.



INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD EN EL MUNDO 'GAMING'



El estudio también analiza los incidentes de seguridad y otro tipo de problemas propios del universo 'gaming', como las trampas o los 'hackeos'. En este sentido, el estudio destaca que casi una quinta parte de los encuestados a nivel global (19%) han sufrido algún tipo de acoso mientras disfrutaban de su pasión, siendo Rusia el país en el que esta tendencia es más frecuente (44%), seguido de Turquía (28%), Arabia Saudí (27%) y Estados Unidos (27%). En España, esta cifra se sitúa en el 11%.



De acuerdo con los datos de la encuesta, cuatro de cada diez jugadores españoles han sufrido a manos de los tramposos. Asimismo, un 16% de los encuestados han sido víctimas de estafas, robo de objetos de valor del videojuego (19%) o de su identificación (14%). No resulta extraño por tanto que, fruto de todos estos factores, un 31% de los jugadores sienta estrés y ansiedad ante la posibilidad de ser estafados, lo que anula el efecto que la mayoría (65%) busca en los videojuegos, que no es otro que relajarse. Otros motivos por los que se juega son la búsqueda de emociones (64%), y estrechar lazos con sus amistades (65%).



"Los videojuegos han sido un gran apoyo para muchas personas este año, brindándoles consuelo, alivio y cercanía con los amigos durante una época complicada", afirma Andrew Winton, vicepresidente de marketing de Kaspersky. ''Sin embargo, para muchas familias, las malas opiniones sobre los videojuegos pueden llegar a ser un obstáculo a la hora de entablar una relación fluida", añade.



CONSEJOS DE LOS EXPERTOS PARA JUGAR EN UN ENTORNO SEGURO



Winton señala que es "muy importante" tener presente cómo se puede evitar o manejar mejor a los acosadores, tramposos y 'hackers'. Para ello, los expertos en ciberseguridad de Kaspersky ofrecen una serie de consejos para mantenerse seguros mientras se juega online, pudiendo así mejorar la concentración y disfrutar de esta actividad.



En concreto, recomiendan comprar siempre juegos de PC en plataformas conocidas, como Steam y GOG, o en sitios oficiales de desarrolladores, con una política de devoluciones eficiente por si surge cualquier problema y con un inicio de sesión seguro. De la misma forma, instan a tener cuidado con muchas suculentas ofertas que llegan por correo electrónico y que pueden acabar siendo una estafa.



Asimismo, aconsejan usar una tarjeta dedicada para compras 'online'. "En lugar de vincular la tarjeta en la que están los ahorros, se recomienda disponer de una tarjeta de débito para compras 'online' y recargarla cuando sea necesario. De esa manera, si los intrusos irrumpen en un sitio del que es cliente, no obtendrán mucho", explican los expertos.



Por otra parte, inciden en la importancia de usar una conexión a Internet segura, entrando a este tipo de tiendas online sólo desde casa (teniendo asegurada adecuadamente la red doméstica, algo que se puede conseguir con productos como Kaspersky VPN Secure Connection) y dispositivos protegidos, ya sean ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas.



Una solución como Kaspersky Security Cloud bloquea los sitios web fraudulentos y el malware, proporciona alertas sobre problemas de seguridad y, contrariamente a lo que se suele pensar, no estropea la experiencia de juego, ya que dispone de un modo que se activa automáticamente al jugar en pantalla completa para no molestar.