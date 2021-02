Portaltic.-Larragán (Huawei): AppGallery ofrece a desarrolladores apoyo "para acceder al mercado chino, uno de los más complicados"

23/02/2021 Ramiro Larragán, director de Marketing de Huawei España POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA HUAWEI



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



AppGallery, la tienda de aplicaciones de Huawei, está disponible en más de 170 países y cuenta con una comunidad de usuarios a nivel global que ya alcanza los 530 millones, de los cuales 42 millones están en Europa. La compañía se encuentra en un proceso de dar a conocer a empresas y desarrolladores los beneficios de estar en su plataforma y, en este contexto, la posibilidad de entrar en el mercado chino es uno de los argumentos más atractivos que se pueden ofrecer.



"A lo largo del año llevamos a cabo un programa de webinars en los que los desarrolladores reciben 'mentoring' y apoyo al desarrollo y a la integración de aplicaciones en HMS. Además, algunos de ellos, como es el caso de 'Grow in China, Win with AppGallery', están centrados en dar a conocer las posibilidades que AppGallery ofrece a nivel de negocio, para que puedan ver todas las posibilidades y beneficios que ofrece, especialmente en uno de los mercados de acceso más complicado: China", explica Ramiro Larragán, director de Marketing de Huawei España.



Desde AppGallery trabajan estrechamente con los desarrolladores para darles soporte durante todo el proceso de desarrollo de una la aplicación, al tiempo que ponen a su disposición "la colaboración y ayuda de una compañía como Huawei en procesos de expansión internacional de las aplicaciones", añade Larragán, que afirma que actualmente están trabajando en varios proyectos con desarrolladores españoles interesados en llegar al mercado chino, especialmente dentro de las categorías de deportes y educación -aunque no da más detalles al respecto-.



En una entrevista con Europa Press, el directivo de Huawei detalla que desde la compañía ofrecen "una amplia gama de servicios como consultoría de calificación de lanzamientos, localización de aplicaciones, adquisición y monetización de usuarios y promoción de pago". "Además, los desarrolladores también pueden solicitar unirse al programa de incentivos 'Shining Star' para que las aplicaciones se lancen en China y cooperar con Huawei en operaciones conjuntas", ha apostillado.



Pero más allá de China, Huawei también quiere apostar por el mercado local y facilita la distribución de las aplicaciones "de manera rápida y efectiva", al tiempo que aporta beneficios e ingresos. "Así, hasta la fecha Huawei cuenta con un reparto del 'Revenue Share' que beneficia más a los desarrolladores, que se concreta en un 80% - 20%, tanto en compras como en publicidad", agrega.



LOS SECTORES MÁS IMPORTANTES PARA LA APPGALLERY



El sector de finanzas o banca es una de las principales prioridades dentro de AppGallery. La razón es que este tipo de aplicaciones son las que más preocupan a los usuarios, ya que garantizan su comodidad y tranquilidad al poder realizar todo tipo de operaciones directamente a través de la banca electrónica.



En paralelo, las 'apps' de educación también se posicionan como unas de las prioritarias, especialmente en una época como la actual, en la que la educación en remoto se ha convertido en una alternativa real que ha permitido mantener el acceso a la educación a nivel global. "En este sentido, contar con aplicaciones centradas en la educación -actualmente contamos con muchas enfocadas en educación infantil y aprendizaje de idiomas- también nos ayuda a posicionarnos como una solución no solo en 'smartphone', sino también en 'tablets'", explica Ramiro.



Las 'apps' de 'shopping' o 'eCommerce' también son uno de los principales focos de Huawei, debido a que las restricciones limitan la actividad habitual y los horarios, y este tipo de aplicaciones se convierten en uno de los principales reclamos para garantizar las compras necesarias, tanto en lo relacionado con la alimentación como ropa u otro tipo de necesidades.



Por último, desde Huawei están centrando una gran parte de los esfuerzos en la integración de juegos móviles populares a nivel local y global, con la intención de ofrecer a los usuarios "no solo la posibilidad de disfrutar de sus títulos preferidos en su dispositivo Huawei, sino también la exclusividad de ser de los primeros usuarios a nivel mundial en poder probar y disfrutar los nuevos lanzamientos".



LAS QUICK APPS CRECEN A UN RITMO DEL 200%



Las 'Quick Apps' son un nuevo ecosistema de aplicaciones -desarrolladas por Huawei en conjunto con otras marcas- que no requieren instalación en el dispositivo y que, sin embargo, ofrecen una buena experiencia de usuario, con una funcionalidad potente y actualizaciones automáticas para páginas HTML5, ocupando muy poco espacio en la memoria del dispositivo.



Así, aunque ofrecen una experiencia similar a las aplicaciones nativas, las Quick Apps están escritas con sólo una quinta parte de los códigos que configuran una aplicación nativa, por lo que permite a los usuarios contar con más de 2.000 Quick Apps en 1 GB de espacio, mientras que con aplicaciones nativas se reduciría mucho. Además, los usuarios pueden añadir las Quick Apps que necesiten a su escritorio para un acceso más cómodo.



"En una época como la actual, en la que la tecnología se ha convertido más que nunca en un bien de primera necesidad, y en la que la red 5G es la gran protagonista, desde Huawei nos esforzamos por crear una experiencia más cómoda y eficiente, aportando a nuestros usuarios un mayor número de opciones, algo que se refleja en los más de 100 millones de usuarios activos mensuales de Quick Apps, una cifra que supone un aumento del anual del 200%", afirma el director de Marketing de Huawei España.



Para este 2021, Huawei se marca como uno de sus principales objetivos poder presentar la nueva interfaz de AppGallery "para favorecer la experiencia de usuario" y "seguir ofreciendo una plataforma de aplicaciones que cubra todas las necesidades de los usuarios". "Es importante resaltar el crecimiento exponencial que hemos experimentado en este último año, tanto a nivel de usuarios como de descargas, que nos convierte en uno de los tres principales mercados de aplicaciones oficiales en Europa y en todo el mundo", concluye Larragán.