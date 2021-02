Portaltic.-iOS 14.5 hará más difícil que los ataques de cero clic tengan éxito

18/09/2020 IOS 14 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Apple está mejorando la seguridad en iPhone con nuevas características que llegarán con iOS 14.5, como las que impedirán que los ataques de cero clic, habitualmente sofisticados y que no requieren de la interacción de la víctima, tengan éxito.



La beta de la próxima versión de iOS presenta una serie de cambios en su código que dificultarán que los 'hackers' puedan hacerse con el control de un iPhone mediante la técnica conocida como ataque de cero clic.



Apple espera que los cambios introducidos tengan impacto en este tipo de ataques, como ha confirmado a Motherboard. Se trata de técnicas sofisticadas, ya que pemrite a un hacker acceder a un dispositivo e incluso hacerse con su control sin que la víctima haga algo, es decir, no hay ningún enlace malicioso en el que pinchar, por ejemplo.



La compañía confía en los cambios para evitar los ataques, pero ha reconocido al medio citado que la seguridad del dispositivo depende de marcar múltiples mitigaciones y no solo de un elemento.