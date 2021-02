MicroStrategy compra otros 1.000 millones de dólares en bitcóins

Foto de archivo ilustrativa de representaciones de bitcóins. Dic. 8, 2017. REUTERS/Benoit Tessier

24 feb (Reuters) - La compañía inversora MicroStrategy Inc dijo el miércoles que compró otros 19.452 bitcóins, con una valorización de alrededor de 1.030 millones de dólares, ensanchando sus tenencias de la criptomoneda en un anuncio que hizo que sus acciones saltaran hasta 8%.

La compañía, cuyo presidente ejecutivo Michael Sailor es una de las voces más entusiastas con el bitcóin, adquirió la divisa virtual en efectivo a un precio de 52.765 dólares cada una.

MicroStrategy, la mayor compañía con operaciones en bolsa del sector de inteligencia, pasó el año pasado amasando una cantidad considerable de bitcóins después de hacer su primera inversión en agosto.

La empresa dijo previamente este mes que compró bonos convertibles por casi 1.000 millones de dólares con la rentabilidad generada por sus bitcóins.

El precio del bitcóin ha escalado recientemente a máximos históricos, después de que grandes empresas como BNY Mellon, el gestor de activos BlackRock Inc y el gigante de las tarjetas de crédito Mastercard Inc respaldaron las criptomonedas. Tesla Inc invirtió 1.500 millones de dólares en bitcóins.

MicroStrategy tiene cerca de 90.531 bitcóins, que fueron adquiridas con un precio agregado de compra por unos 2.170 millones de dólares a un valor promedio de alrededor de 23.985 dólares por unidad, dijo el miércoles.

El total de activos en bitcóin de la empresa está valorizado actualmente en 4.480 millones de dólares, según cálculos de Reuters.

(Reporte de Noor Zainab Hussain en Bengaluru. Editado en español por Marion Giraldo)