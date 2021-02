México reporta 1.273 nuevas muertes y 8.634 contagios por la covid-19

Personal de la salud ingresan a un paciente contagiado con covid-19 al Hospital General de la fronteriza Ciudad Juárez, hoy, en el estado de Chihuahua (México). EFE/ Luis Torres

México, 23 feb (EFE).- México reportó este martes 1.273 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para acumular un total de 181.809 víctimas fatales, informó la Secretaría de Salud.

Además, el informe diario reveló que se dieron 8.634 nuevos casos para un total de 2.052.266 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Desde el comienzo de la pandemia en México han sido estudiados 5,28 millones de pacientes, informó la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, Gabriela Nucamendi, en una conferencia de prensa.

Además, dijo, existen 1.607.869 personas que se consideran recuperadas.

Reportó que el número de casos estimados es de 2.247.852 al considerar a aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos, hay 49.273 casos activos estimados, es decir, un 2 % del total que ha presentado síntomas en las últimas dos semanas.

Hasta hoy existe una ocupación media del 32 % de camas generales en los hospitales mexicanos que atienden a pacientes con covid-19, entre los que resalta la Ciudad de México con el 57 % de ocupación, la más alta, y 29 entidades tienen menos del 50 % de ocupación.

PLAN DE VACUNACIÓN

En la conferencia, se informó de que hasta ahora se han aplicado 1.801.156 vacunas contra la covid-19, pero solo 464.302 personas han recibido las dos dosis necesarias de la vacuna Pfizer para lograr la inmunidad.

Este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó que todavía no se haya distribuido ninguna vacuna del mecanismo Covax de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"La ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer", expresó.

México inició hace una semana la segunda fase del plan de vacunación con la inmunización de adultos mayores de 60 años con vacunas de AstraZeneca, cuando todavía no ha concluido la vacunación de personal médico con las dosis de Pfizer.

El país, con 126 millones de habitantes, tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 24 de la rusa Sputnik V, 10 de la china Sinovac y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).