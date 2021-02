21/02/2021 María Patiño, una mujer muy familiar en sus horas libres. La presentadora disfrutó de una relajada comida junto a su marido, Ricado Rodríguez, y su hijo Julio, dos de los pilares fundamentales de su vida MADRID, 24 (CHANCE) Exprimiendo al máximo del poco tiempo libre del que dispone entre sus compromisos profesionales con 'Sálvame' y 'Socialité', María Patiño aprovechó su jornada de descanso para disfrutar de su familia lejos de las cámaras. Junto a dos de las personas más importantes de su vida, su marido Ricardo Rodríguez y su hijo Julio, la presentadora disfrutó de una agradable comida en la terraza de un exclusivo restaurante de la capital. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Muy relajada y habladora con sus acompañantes, María no dudó en atender algunas llamadas de teléfono durante su tranquila jornada familiar, en la que, aprovechando que no tenía que ir a la "tele", desconectó con los hombres de su vida de la crónica rosa en la que se mueve a diario como pez en el agua.



Cumpliendo con el uso de la mascarilla para caminar por la calle, la gallega y sus acompañantes aprovecharon la comida para poder charlar y compartir confidencias con tranquilidad durante un tranquilo paseo por las calles del centro de la capital. Apostando por la comodidad, María eligió para la ocasión un look de lo más básico con pantalón de piel en negro que combinó con botas en el mismo color, abrigo estilo acolchado y maxi bolso de cuadros.