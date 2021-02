Marc Anthony devuelve broma molesta por Facetime con cartel en autopista

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony. EFE/ Eduardo Muñoz Álvarez/Archivo

Miami, 24 feb (EFE).- El cantante Marc Anthony le ha devuelto una broma molesta al popular locutor de radio de Miami Enrique Santos, con un enorme cartel en una autopista en el que aparece el número del teléfono celular de éste para que la gente lo llame.

Medios locales se hicieron eco este miércoles de la venganza del salsero de origen puertorriqueño porque Santos la semana pasada lo despertó con una llamada de Facetime y colgó un video en las redes el que se le ve en con el pantalón de pijama y el pecho al aire, adormilado y al final enojado.

Cuando Marc Anthony responde la llamada, Santos le dice "no puedo hablar ahora, bro (abreviatura de hermano en inglés). Estoy realmente ocupado en este momento", como si el que hubiera llamado fuera el cantante.

El salsero atina apenas a decir, con una mala palabra incluida, algo como "¿entonces para qué me llamas?" antes de que el "ocupado" Santos corte la llamada.

Se trataba del #EstoyOcupadoChallange, un desafío lanzado por Santos para mostrar las reacciones de músicos y amigos suyos como Gente de Zona, Lele Pons y Prince Royce, además de Marc Anthony.

La venganza llegó este miércoles con el cartel colocado en una autopista que pasa por Haileah, una ciudad de población mayoritariamente hispana cercana a Miami, donde el programa de Santos en la emisora de FM 94.9 tiene muchos oyentes.

En el cartel hay una fotografía de Marc Anthony con un cigarrillo en la boca al lado de la frase en inglés "Llame a Enrique Santos" y el número 786-774-2777 y abajo: "¿Quién está riéndose ahora".

"El tipo de la radio", como se autodenomina Santos en sus cuentas de las redes sociales, se tomó con gran sentido del humor la represalia de su amigo y aceptó la broma. "Hoy me tocó a mi. Wow que clavada Flaco!!! WTF", escribió.