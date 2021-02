Mallorca desempolva un viejo proyecto de tranvía

HANDOUT - Un nuevo tranvía utilizará el trazado del tren turístico "Rayo Rojo" para conectar el centro de Palma de Mallorca con el aeropuerto y el distrito de Playa de Palma. Foto: Ferrocarril de Sóller/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura sobre (la emisión/la película/la subasta/la exposición/el libro) y mencionando el crédito completo

Los turistas que llegan a la isla española de Mallorca no siempre encuentran una manera sencilla de trasladarse del aeropuerto de Palma al hospedaje donde pasarán finalmente su veraneo. Los taxis son caros, el autobús rara vez circula y además tampoco es muy barato. Un viaje de solo unos pocos kilómetros cuesta unos cinco euros (seis dólares). Ahora, el Gobierno regional sacó a relucir nuevamente un viejo proyecto para que un tranvía conecte el centro de la capital con el aeropuerto y el distrito de Playa de Palma, popular entre los turistas del norte de Europa. Ya hace diez años existió el plan para poner en circulación este medio de transporte en la capital mallorquina, pero quedó archivado en un cajón tras el cambio de Gobierno y la falta de financiación. "Ahora los hemos desenterrado y revisado nuevamente", señala Jaume Mateu, responsable del transporte público de las islas Baleares. El primer paso es conectar el hospital de Son Espases con la plaza de España. El nuevo tranvía utilizará el trazado del tren turístico "Rayo Rojo". Según Mateu, las obras comenzarán en 2023. En una segunda etapa, el tranvía irá al aeropuerto y continuará por la playa hasta El Arenal. "Todavía tenemos que resolver si se construirá una segunda línea o si el recorrido estará al servicio de una sola línea", detalla el director general de Movilidad y Transportes. El tranvía circulará a una manzana de la playa de Palma. Si bien todavía no se ha determinado, es muy probable que también haya una parada en el "Ballermann 6", el nombre que se da comúnmente en Alemania al Balneario 6 de la playa, en cuyos locales gastronómicos se reúnen casi solo turistas germanos. "Con 13 millones de pasajeros al año, los autobuses al aeropuerto y a la Playa de Palma son el medio de transporte público más utilizado en las Baleares", indica el experto en transporte. Por lo tanto, el Gobierno regional espera que el tranvía se utilice realmente, a diferencia del metro de Palma, que llega hasta la universidad y que casi no se usa. "Creo que sido una obra demasiado grande para los estándares de Mallorca", señala Mateu. La construcción del tranvía tendrá un costo de entre 380 y 400 millones de euros (460/485 millones de dólares). Esto representa mucho dinero para la isla, que actualmente sufre una fuerte crisis financiera debido a la pandemia del coronavirus. Pero es precisamente la pandemia la que hará posible el nuevo proyecto, ya que en los próximos dos años Mallorca recibirá unos 300 millones de euros (363 millones de dólares) de los fondos de la Unión Europea (UE) para luchar contra el coronavirus. "Los fondos se destinan a tres cosas: combatir los efectos sociales de la crisis, detener el cambio climático y reactivar la economía", dijo Mateu. Por lo tanto, una gran parte se invertirá en el tranvía. Otro posible patrocinador es el Estado central. "Dado que las islas Baleares no se benefician de las líneas ferroviarias estatales de la península tenemos derecho percibir fondos", destaca el experto en transportes. Según un acuerdo suscrito en 2007 con el Gobierno central, las islas Baleares reciben 431 millones de euros (522 millones de dólares) destinados a la construcción de carreteras. Sin embargo, Mateu explica que aún hay que negociar si el dinero de la Unión Europea solo puede utilizarse para las carreteras o también se puede emplear para el proyecto del tranvía. dpa