Lucas Vázquez: “No sé si es roja o no”

EFE/EPA/PAOLO MAGNI

Redacción deportes, 24 feb (EFE).- Lucas Vázquez, jugador español del Real Madrid, reconoció que no sabe “si es roja o no” la expulsión del suizo Remo Freuler en el minuto 18 tras una falta sobre el francés Ferland Mendy en el borde del área que terminó por condicionar un partido que acabó con victoria por 0-1 de su equipo gracias a un tanto del defensa galo en el minuto 86.

“Son detalles. Por la experiencia que tenemos en Champions, las eliminatorias casi siempre se deciden por detalles. La jugada fue muy rápida; no sé si es roja o no. El gol de Mendy es un golazo y nos alegramos mucho por él”, dijo el este miércoles lateral derecho en Movistar+.

“Tuviéramos el resultado que tuviéramos, sabíamos que era complicado sentenciar la eliminatoria. Veníamos a jugar un partido muy complicado contra un gran rival. El resultado es justo y la victoria merecida”, analizó sobre el encuentro.

Un Lucas Vázquez que destacó también el trabajo realizado cuando jugaron en igualdad numérica: “Se puso complicado el partido. Después de la expulsión se metieron muy atrás y controlamos el partido de principio a fin. Cuando jugamos 11 contra 11 estábamos haciendo un gran partido. Luego ellos se meten atrás y nos cuesta mucho encontrar espacios, pero al final tuvimos ese gol de Mendy que nos da la victoria y nos hace irnos felices, pero sabiendo que la eliminatoria no está resuelta”, concluyó.