LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Miércoles 24 de febrero de 2021

LO ÚLTIMO

Bolsonaro visita región afectada por inundaciones

EEUU trata de agilizar retorno a niños migrantes a sus familias

Alemania pide a Irán aceptar diplomacia en disputa nuclear

EEUU investigará síntomas persistentes del coronavirus

Mafia italiana podría abusar de la asistencia por pandemia

Estados de EEUU no esperan a gobierno federal, emiten sus propios rescates económicos

Al menos 10 personas mueren en un ataque de presuntos rebeldes yihadistas en Nigeria

EEUU: una sola dosis de la vacuna J&J Previene el COVID-19

Ancianos aprenden a hacer compras en línea, por pandemia

PRIMERA PLANA

AMN-GEN CORONAVIRUS EEUU

ANNAPOLIS, Maryland — Sin esperar a que el gobierno federal actúe, varios estados de Estados Unidos han estado aprobando sus propios paquetes de rescate financiero, entregando cientos de millones de dólares a comerciantes e individuos para que puedan resistir el impacto de la pandemia del coronavirus. Por Brian Witte. 450 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

-ASI-GEN CORONAVIRUS-VACUNAS CHINA: Reguladores chinos estudian otras dos vacunas de fabricación nacional

-AMN-GEN CORONAVIRUS-VACUNA J&J: EEUU: una sola dosis de la vacuna J&J Previene el COVID-19

-EUR-GEN CORONAVIRUS-ITALIA-MAFIA: Mafia italiana podría abusar de la asistencia por pandemia

-AMN-GEN CORONAVIRUS-SINTOMAS PERSISTENTES: EEUU investigará síntomas persistentes del coronavirus

-REP-ECO CORONAVIRUS-ANCIANOS-COMPRAS EN LINEA: Ancianos aprenden a hacer compras en línea, por pandemia

AMS-GEN VENEZUELA-UE

CARACAS - El gobierno del presidente Nicolás Maduro expulsa a la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas tras las sanciones que el bloque impuso a 19 funcionarios venezolanos acusados de debilitar la democracia o violar derechos humanos. Por Jorge Rueda. 833 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMS-GEN ECUADOR-CARCELES AMOTINAMIENTOS

QUITO - El total de presos fallecidos en tres cárceles de máxima seguridad de Ecuador sube a 79 luego de que las autoridades retoman el control de las prisiones donde se registraron amotinamientos y peleas entre bandas rivales. Es la mayor cifra de muertos en motines en la historia del país. Por Gonzalo Solano. 541 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GLF TIGER WOODS-FUTURO

SIN PROCEDENCIA - Es casi imposible que Tiger Woods pueda volver al golf tras el grave accidente automovilístico en que se vio envuelto a los 45 años. Sin él, el golf no será el mismo. Nadie tuvo el impacto de este niño prodigio que ganó un Masters a los 21 años y se hizo leyenda a fuerza de triunfos. Por Tim Dahlberg. 850 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-DOS CIUDADES

CENTRAL FALLS, Rhode Island - Separadas por 80 kilómetros, Central Falls (Rhode Island) y Chelsea (Massachusetts) son dos ciudades pequeñas con un pasado industrial habitadas mayormente por hispanos de bajos recursos. Y sus campañas de vacunación contra el COVID-19 no podrían ser diferentes: una vacuna a todos, sin hacer distinciones, la otra no. En una bajan los contagios, en la otra no. Por Philip Marcelo. 1.000 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-CLI BRASIL INUNDACIONES

RÍO DE JANEIRO — El presidente brasileño Jair Bolsonaro visita el estado de Acre en la selva amazónica, donde varias ciudades quedaron hundidas bajo severas inundaciones. Por Diane Jeantet. 420 palabras. ENVIADO

AMN-GEN MEXICO-CORRUPCION

CIUDAD DE MÉXICO - El fiscal general mexicano niega que las acusaciones de corrupción contra el gobernador del estado de Tamaulipas, un opositor al gobierno, obedezcan a motivos políticos, pero no aclara cuál es el fundamento del caso. 340 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

AMN-INM MEXICO-EEUU ASILO

CIUDAD DE MÉXICO - Los migrantes que han esperado en México para obtener audiencias sobre sus solicitudes de asilo en Estados Unidos atraviesan una mezcla de esperanza y frustración, con sitios web colapsados y líneas telefónicas siempre ocupadas. En sólo cinco días desde que la administración de Joe Biden comenzó a procesar las solicitudes de asilo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados registró a 12.000 personas. 1.000 palabras. Por María Verza. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-INM EEUU NIÑOS MIGRANTES

HOUSTON — El gobierno estadounidense está tratando de dejar libres a niños migrantes y llevarlos a sus familiares en el país debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas. Por Nomaan Merchant. 540 palabras. AP fotos. ENVIADO

AMN-GEN COLORADO-ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

DENVER - Las autoridades aeronáuticas estadounidenses ordenan mantener en tierra a los aviones que tengan el mismo tipo de turbina que la que estalló en un avión poco después despegar de Denver a fin de poder inspeccionar si tienen grietas. Por Thomas Peipert. 370 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

AFR-GEN NIGERIA-VIOLENCIA

MAIDUGURI, Nigeria — Al menos 10 personas murieron y 60 resultaron heridas en un ataque de presuntos rebeldes yihadistas en Nigeria. 200 palabras. Por Haruna Umar. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN IRAN-NUCLEAR-ALEMANIA

BERLÍN — Alemania exhorta a Irán a aceptar las ofertas diplomáticas de los países occidentales para conservar el acuerdo nuclear de 2015. 370 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN ALEMANIA-SIRIA-JUICIO TORTURAS

BERLÍN - Un exmiembro de la policía secreta del presidente de Siria, Bashar Assad, es condenado por una corte alemana por facilitar la tortura de prisioneros. Los activistas de derechos humanos confían en que el histórico fallo marque un precedente para otros casos. Por Frank Jordans. 880 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT CAMPEONES ATALANTA-REAL MADRID

BÉRGAMO, Italia - A un año del llamado “Partido Cero”, Atalanta repite en los octavos de final de la Liga de Campeones. El club de Bérgamo, la pequeña ciudad italiana donde se disparó la pandemia, recibe al Real Madrid, 13 veces campeón de Europa. Por Daniella Matar. 600 palabras. AP Foto. Editores: partido comienza a las 2000 GMT.

DEP-BEI PROSPECTOS-EMPRESA

NUEVA YORK - El monto colosal a cambio del que Fernando Tatis firmó el contrato más largo en la historia del béisbol no es lo que parece. El dominicano cederá un porcentaje de su fortuna a Big League Advance (BLA), una empresa fundada en 2016 por el pitcher de las ligas menores Michael Schwimer para invertir en prospectos que devengan salarios bajos. Por Ronald Blum. 1.500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-ART CORONAVIRUS-COMPRA DE ARTE

NUEVA YORK - Muchos estadounidenses han estado decorando sus paredes vacías mientras trabajan desde casa durante la pandemia. Observadores de la industria dicen que las ventas de arte y marcos se incrementaron el año pasado como resultado del confinamiento. Por Colleen Newvine. 845 palabras. AP Foto. ENVIADO.

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

