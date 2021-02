Kiko Rivera evita responder a la exclusiva en la que Isa Pantoja asegura que a él le da igual su boda

07/12/2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Tal y como desveló el programa "Socialité" el pasado fin de semana, Isa Pantoja posa vestida de novia en la portada de la revista "Lecturas", mostrando en exclusiva cómo podría ser el traje con el que pase por el altar con Asraf Beno. Una boda que se celebrará el próximo 26 de junio pese a la guerra que mantienen Isabel Pantoja y Kiko Rivera, a los que la peruana va a invitar igualmente, aunque sin demasiadas esperanzas de que acudan.



Dolida, Isa asegura en la revista que a su madre y a su hermano les da igual su boda pero que ella, harta de sufrir por todo el mundo, no va a dejar que su familia empañe su gran día. Muy sincera, la joven reprocha tanto a la tonadillera como al músico que no han estado con ella en los momentos importantes de su vida, por lo que da por hecho que no podrá celebrar su enlace con la presencia de ambos.



Unas palabras con las que, una vez más, pone en el foco mediático su relación con Kiko, al que no sabemos cómo le habrá sentado que Isa vuelva a hablar de él a golpe de talonario y confesando cosas como que sabe que a su hermano le da igual su boda con Asraf.



Muy discreto, Kiko prefiere no responder a Isa y guarda silencio cuando le preguntamos por la exclusiva en la que su hermana posa vestida de novia. Sin rastro del buen rollo que le ha acompañado en los últimos días, el marido de Irene Rosales evita confirmar si asistirá a la boda o si, como asegura Chabelita, ésta le da igual.