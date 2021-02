Jamal Musiala, la joven joya del Bayer, jugará con Alemania

Gelsenkirchen (Germany), 24/01/2021.- Bayern's head EFE/EPA/LEON KUEGELER / Archivo

Berlín, 24 feb (EFE) - El centrocampista Jamal Musiala, la gran promesa del Bayern Múnich, ha optado por defender los colores de Alemania, en detrimento de la posibilidad que tenía también abierta de jugar con Inglaterra, el país en el que creció.

"Al final he oído mis sentimientos. Tengo un corazón para Alemania y un corazón para Inglaterra y los dos corazones seguirán latiendo. He pensando mucho sobre eso", dijo Musiala en declaraciones a la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).

Musiala nació en Stuttgart pero a los 7 años se marchó con sus padres a Inglaterra donde se formó como jugador en las categorías inferiores del Southhampton y el Chelsea antes de recalar en el Bayern en 2019.

Su doble nacionalidad se permitió jugar con selecciones inglesas de las categorías inferiores, la última con la sub-21, pero ahora ha optado por una carrera internacional como alemán.

"Tuve una conversación muy buena y muy abierta con (el seleccionador alemán) Joachim Löw. Nos reunimos en Múnich y me mostró un camino muy claro que puedo seguir con la selección", explicó.

"Tanto el señor Löw como el señor (Oliver) Bierhoff estaban muy interesados en mí, querían entender mis motivaciones y conocerme como persona. Me impresionó lo bien informados que estaban. Löw analizó muy precisamente mi estilo de juego, mis fortalezas y mis debilidades", añadió.

Musiala cumple 18 años este viernes, ha sido el debutante más joven en la historia del primer equipo del Bayern y el martes se convirtió en el jugador máas joven en marcar para el Bayern en la Liga de Campeones al anotar el segundo gol en la victoria por 1-4 ante el Lazio.