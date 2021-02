Italia rechaza aligerar restricciones con 16.424 contagios y 318 muertos

EFE/EPA/DI MEO ALESSANDRO/Archivo

Roma, 24 feb. (EFE).- Italia registró 16.424 contagios de coronavirus y 318 muertos en las últimas 24 horas, según confirmó hoy el Ministerio de Sanidad, mientras que las autoridades insisten en que aún no es conveniente reducir las restricciones.

Con este aumento, superior al de los últimos días, en todo el país se han contagiado 2.848.564 personas desde que empezó la emergencia sanitaria hace un año.

Los casos anunciados este miércoles suponen la cifra más elevada desde el 10 de enero, cuando se registraron 18.627 casos.

Este miércoles se han detectado 318 nuevas muertes por COVID-19, 38 menos que la pasada jornada. Con ellas, la cifra total de fallecidos por la pandemia asciende a 96.666 personas.

En cuanto al número de pruebas, 340.247 llevadas a cabo este miércoles, se mantiene en línea a las hechas el día anterior.

De los 389.433 positivos actuales, permanecen ingresados en el hospital 20.374 (67 menos que el día anterior), de los que 2.157 requieren cuidados intensivos (+11).

La campaña de vacunación italiana sigue adelante y el número de dosis inoculadas hasta el momento es de 3.754.463 y ya se ha inmunizado a 1.345.839 persona.

Este miércoles el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, afirmó que "no hay condiciones epidemiológicas para bajar las medidas para combatir la pandemia" y remarcó que en otros países europeos se han decretado confinamientos duros.

Ahora mismo están en zona "naranja", de riesgo intermedio, las regiones de Emilia-Romaña, Liguria, Toscana y las provincias autónomas de Bolzano y Trentino (norte), Campania y Molise (sur) y los Abruzos y Umbría (centro).

El resto del país permanece catalogado en "amarillo", de riesgo bajo, mientras que ninguna región está en la zona "roja" de mayor riesgo.

Preocupa especialmente la región de Lombardía (norte), donde hace un año, el 21 de febrero de 2020, se confirmó el primer contagio local, no importado, de Europa y se originó la crisis.

Ahora las autoridades han aumentado las limitaciones en la provincia de Brescia, en siete municipios de Bérgamo y en otro de Cremona debido al rápido aumento de los contagios de coronavirus y en especial de sus nuevas cepas.

Esto ha hecho que las unidades de Cuidados Intensivos de sus hospitales se encuentren en "estado de máxima alerta" ante el aumento de las hospitalizaciones, alertó este martes el jefe de este departamento del hospital Sacco de Milán, Emanuele Catena.