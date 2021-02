Irene Rosales ignora las críticas de Isa P tras su reciente toque de atención a Anabel Pantoja

23/11/2020 Irene Rosales, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Isa Pantoja protagoniza hoy la portada de la revista Lecturas posando con diferentes vestidos de novia y hablando sobre su boda con Asraf. Un evento al que invitará a toda la familia, aunque duda que su madre y su hermano vayan a coincidir porque está convencida de que a ellos les da igual que se case y alguno no irá para no tener que verse las caras en público.



Además, y tras una temporada de paz con su hermano y su cuñada, Isa vuelve a hablar de Irene, confesando que ella no hubiese entrado por teléfono en ningún programa para dar un toque de atención a su prima Anabel, aunque no le gustase lo que estuviese diciendo en ese momento. Un claro reproche para Rosales, que hace dos semanas intervenía en "Sálvame" para asegurar que la "primísima" no se había preocupado por Kiko en sus peores momentos, cuando tocó fondo por sus adicciones.



Unas palabras que podrían reabrir viejas heridas entre Irene e Isa y sobre las que ahora preguntamos a la mujer de Kiko Rivera. Muy seria, y en su línea, la sevillana guarda silencio y ni valora las declaraciones de su cuñada sobre su llamada de atención pública a Anabel ni tampoco confirma si asistirán a la boda de la peruana y Asraf.



Imaginamos que como de costumbre, y al contrario que otros rostros populares que no dudan en atender a la prensa a pesar de trabajar en un programa - como Alejandra Rubio, Kiko Matamoros o Lydia Lozano - Irene guardará sus valiosas palabras para su reaparición, el fin de semana, en "Viva la vida", que será cuando descubramos cómo le han sentado las declaraciones de Isa.