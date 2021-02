07/06/2019 Irene Rosales explota contra los haters . MADRID, 24 (CHANCE) Irene Rosales confesaba hoy por sus redes sociales que había bloqueado más de 60 perfiles en Instagram de personas que le amenazaban, insultaban y se metían con ella y con su familia con dureza. Algo que nadie tiene por qué recibir y que la colaboradora de televisión no ha querido pasar por alto, por eso ha tomado la decisión de bloquear esas cuentas para no recibir ese tipo de mensajes y comentarios. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 24 (CHANCE)



Irene Rosales confesaba hoy por sus redes sociales que había bloqueado más de 60 perfiles en Instagram de personas que le amenazaban, insultaban y se metían con ella y con su familia con dureza. Algo que nadie tiene por qué recibir y que la colaboradora de televisión no ha querido pasar por alto, por eso ha tomado la decisión de bloquear esas cuentas para no recibir ese tipo de mensajes y comentarios.



Todo esto ha traído consecuencias de esos haters que tienen las personas famosas... Irene Rosales ha explotado ante todos los mensajes que ha recibido y ha dejado varias cosas claras: "No sé porqué narices me siguen todas aquellas personas que me INSULTAN. Para hablar de mi madre TODOS se tienen que lavar la boca. No son críticas objetivas, que me llamen HP, que me digan que la muerte de mis padres me lo merecía... y una lista sin fin NO LO VOY A TOLERAR".



Hemos notado a la mujer de Kiko Rivera muy afectada por todos los insultos que ha recibido por redes sociales, que además, no solo se dirigen a ella, sino también a sus familiares: "Sois muchos los que me decís que me haga caso, pero ya cuando me tocan a mis padres y a mis hijas, exploto. JAMÁS he insultado a nadie y si he tenido que decir algo, ha sido siempre desde lo vivido y sin meterme absolutamente con nadie. Puedo tolerar que a alguien no le guste mi forma de ser, de vestir... pero ¿hasta el punto de insultar o desear el mal? Dais asco".