Iniesta asegura que "es una gran noticia" la igualdad reinante en LaLiga

Doha (Qatar), 07/12/2020.- Andres Iniesta of Vissel during the AFC Champions League Round of 16 match between Vissel EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL/Archivo

Madrid, 24 feb (EFE).- Andrés Iniesta, jugador del Vissel Kobe japonés que es además ICON de LaLiga, aseguró que "es una gran noticia" la igualdad reinante en todas las zonas de la clasificación del torneo liguero.

El albaceteño comentó, en un acto con los ganadores del concurso '¿Sabes más de Iniesta que el propio Iniesta? organizado por LaLiga, que sigue la competición "muy de cerca y tanto por arriba como por abajo está muy igualada, muy interesante".

"En muy pocos puntos hay bastantes equipos y eso habla de la dificultad de ganar, de tener una regularidad y... vamos a ver qué pasa en el tramo que queda. Pero creo que es una gran noticia que sea así", afirmó Iniesta, a quien no le sorprende el rendimiento de equipos como Atlético de Mardid, Sevilla, Real Sociedad y Villarreal, que completan junto al Real Madrid y el Barcelona la zona alta.

En su opinión "vienen haciendo las cosas muy bien durante los últimos años, se refuerzan muy bien y mantener esa regularidad y estar ahí arriba no es nada fácil, y más con el calendario tan apretado que hay con la Champions, con la Europa League...tiene muchísimo mérito".

Iniesta se congratuló por la aparición de jóvenes promesas de LaLiga, que sobresalen en equipos importantes para los que consideró necesario que dispongan de oportunidades, como Pedri en el Barcelona, que "tiene muchísimo potencial" y "está en un lugar idóneo para seguir creciendo, seguir explotando sus virtudes".

"Le deseo lo mejor y lo importante es que él esté tranquilo, que la gente también lo deje tranquilo, porque es joven y tiene todo por delante, y seguro que si hace las cosas como las va a hacer. Sé que es un chico que está muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer y disfruta jugando... yo creo que la diferencia es que es él cuando sale al campo, disfruta con el balón y no parece que tenga 18 años", dijo.

Iniesta auguró un "gran futuro" al centrocampista tinerfeño antes de recordar diez momentos claves de su carrera en España, desde su debut con el Barcelona en Primera división, su primer gol, su primer título, su primera capitanía, el 2-6 logrado en el Bernabéu y el año 2009, que fue "histórico para el club" por los seis títulos ganados.

"Todo el cariño y el respeto que la gente me ha mostrado es algo que siempre lo he catalogado como más importante que cualquier título. Todo fue mágico en muchísimos estadios y por tanto estoy muy agradecido a la gente", añadió Iniesta al recordar el reconocimiento y las ovaciones recibidas en los campos españoles tras su gol en la final de Sudáfrica 2010 que dio el primer título mundial a España.