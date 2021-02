Grant Holloway bate recorde mundial nos 60 m com barreiras

O americano Grant Holloway, campeão mundial em 2019 nos 110 metros com barreiras, estabeleceu o novo recorde mundial nos 60 metros com barreiras, nesta quarta-feira, na reunião de atletismo indoor em Madrid.

Holloway, de 23 anos, completou a prova em 7 segundos e 29 centésimos, superando o antigo recorde do britânico Colin Jackson, que era de 7 segundos e 30 centésimos, em março de 1994, três anos antes do nascimento do atleta americano.

Nesta temporada indoor, Holloway já havia corrido sete vezes abaixo de 7 segundos e 40 centésimos, sendo o grande nome da prova.

Grant Holloway agora tem cinco das oito melhores marcas de todos tempos nos 60 metros com barreiras.

Também continua invicto em 41 corridas nesta prova, desde o seu início na categoria profissional há pouco quatro anos.

Para ter sucesso na próxima Copa do Mundo, porém, terá de esperar, já que a pandemia adiou a prova para 2023.

rg/bpa/dr/lca