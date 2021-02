Golden State Warriors consigue la victoria frente a New York Knicks por 106-114

Golden State Warriors logró ganar a domicilio a New York Knicks por 106-114 en una nueva jornada de la NBA. En la jornada anterior, los jugadores de New York Knicks consiguieron ganar en casa contra Minnesota Timberwolves por 103-99. Por su parte, los de Golden State Warriors perdieron a domicilio con Charlotte Hornets por 102-100. Golden State Warriors, con este resultado, se queda con una de las plazas de acceso a los Play-off con 17 partidos ganados de 32 jugados, mientras que New York Knicks, tras el partido, también sigue en puestos de Play-off con 15 victorias en 32 partidos disputados.

Durante el primer cuarto Golden State Warriors fue el principal dominador, llegó a ir ganando por nueve puntos (14-23) hasta finalizar con un resultado de 31-36. Posteriormente, el segundo cuarto estuvo caracterizado por diferentes cambios de líder en el marcador hasta que terminó con un resultado parcial de 28-19. Tras esto, los equipos acumularon un total de 59-55 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto se produjo una remontada de Golden State Warriors, alcanzó una diferencia de 13 puntos (65-78) hasta que finalizó con un resultado parcial de 26-39 y 85-94 de total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto redujeron diferencias los jugadores locales, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 10-2, aunque fue insuficiente para conseguir ganar el partido y el cuarto acabó con un resultado parcial de 21-20, terminando de esta manera el choque con un resultado final de 106-114 a favor del equipo visitante.

El triunfo de Golden State Warriors se debió en parte gracias a los 37 puntos, seis asistencias y seis rebotes de Stephen Curry y los 19 puntos, dos asistencias y ocho rebotes de Kelly Oubre. Los 25 puntos, siete asistencias y 10 rebotes de Julius Randle y los 20 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes de Elfrid Payton no fueron suficientes para que New York Knicks pudiese ganar el partido.

En el siguiente partido de la NBA, Golden State Warriors jugará contra Indiana Pacers en el Bankers Life Fieldhouse. Por su parte, en el próximo encuentro, New York Knicks buscará la victoria contra Sacramento Kings en el Madison Square Garden.