Gobierno español desaconseja manifestaciones el Día de la Mujer por la covid

Madrid, 24 feb (EFE).- La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este miércoles que "no ha lugar" a las manifestaciones del Día de la Mujer debido a la situación epidémica de España y "por coherencia" con la llamada a la responsabilidad para que los contagios de la covid-19 continúen en descenso.

Para "seguir con la cultura de cuidado y prevención", la situación actual no permitiría llevar a cabo los actos para conmemorar el Día de la Mujer, indicó Darias en la rueda de prensa posterior a una reunión con las autoridades sanitarias regionales.

Sin embargo, la Delegación del Gobierno español en Madrid ha autorizado "algunas" peticiones de organizaciones feministas para manifestarse con menos de 500 personas, lo que ha generado polémica.

"Las que hemos recibido hasta ahora no se han prohibido porque mantienen los parámetros exigibles ahora mismo en esta situación de pandemia" respecto a las medidas de seguridad "y también, lo más importante, son manifestaciones de menos de 500 personas", argumentó el delegado del Gobierno central en Madrid, José Manuel Franco.

Recordó que la Consejería regional de Sanidad de Madrid desaconseja concentraciones de más de 500 personas.

Por el contrario, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se apresuró a pedir que no haya manifestaciones.

En cualquier caso, no habrá una concentración multitudinaria como la del 8 de marzo de hace un año, considerada por la oposición de derechas un gran foco de transmisión del virus en España en vísperas de que estallara la epidemia, de lo que responsabilizó al Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez.

Franco dijo que "no se arrepiente" de haberla autorizado porque "no había ningún motivo objetivo" para prohibirla y haberlo hecho hubiera sido "prevaricar".

Después de semanas muy duras, la incidencia de la covid-19 mantiene la tendencia a la baja en España (218 casos por cien mil habitantes en 14 días), por debajo del riesgo extremo (a partir de 250), aunque el país suma otros 389 fallecidos, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Sanidad español.No obstante, dos regiones aún superan la incidencia media: una de ellas es precisamente Madrid, con 339 casos por cada 100.000 habitantes; y País Vasco (norte), con 274.

El número total de muertos llega a 68.468 y los positivos por coronavirusson 3.170.644 desde que comenzó la enfermedad en todo el país.