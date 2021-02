Fútbol/Liga Europa.- Alguacil: "Queremos ganar el partido y lavar la imagen de Turín"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, reconoció que es "casi imposible" pelear por el billete a octavos de la Liga Europa tras caer 0-4 con el Manchester United en el partido de ida, pero aseguró que el objetivo marcado es "ganar" el duelo y "lavar la imagen de Turín", escenario del primer encuentro por las restricciones de la pandemia.



"¿Opciones de pasar? Te diría que no, no veo posibilidades de clasificarnos. Es así por el potencial que hay enfrente. No sé si algún equipo habrá remontado un 0-4 al Manchester United. Es el mejor Manchester de los últimos diez años, ya lo dijo su entrenador y también lo digo por el nivel entre ambos clubes", valoró Alguacil.



"Sí es verdad que el día de Turín -del minuto 30 al 45- sí que sentía que teníamos opciones de empatar. Y del 45 hasta el segundo gol suyo yo sentía que estábamos haciendo méritos para empatar el partido. Si analizamos el segundo tanto suyo es una jugada de ataque con un uno para uno para uno de Isak -en ataque- y acabo convirtiéndose en el 0-2", lamentó.



"Luego se encadenan varios errores defensivos, pero en ese momento sí sentía que podíamos empatar. Después de eso ya vi que el equipo se nos vino abajo", añadió Alguacil como ejemplo de que este jueves podrán "competir" todo lo que no pudieron en Turín en el choque de ida.



En este sentido, el técnico 'txuri urdin' recordó que "en estos partidos los detalles cuentan mucho, te marcan". "Ese detalle, por ejemplo, de tener una jugada clara con tu mejor jugador que se convierta en gol nos hizo mucho daño", insistió.



"Viendo el nivel es casi imposible (remontar), pero sí confío en este equipo porque estamos capacitados para dar otra imagen muy diferente a la de Turín. Queremos ganar el partido, lavar la imagen y que el partido de ida nos venga bien de cara al futuro. Quizá no haya tanta diferencia como se demostró en el partido de Turín", sentenció.