Fútbol/Champions.- Gasperini: "El árbitro ha arruinado el partido con la roja"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, se mostró crítico con el árbitro alemán Tobias Stieler y dijo que había "arruinado el partido" ante el Real Madrid (0-1) al señalar roja directa a Freuler en una acción con Mendy a los 17 minutos del choque perteneciente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.



"El que no distinga entre lucha y falta que cambie de trabajo. No diré nada, de lo contrario la UEFA me dejará dos meses fuera... Ahora nos toca ir a Madrid a ganar", indicó Gasperini ante los medios, "enfadado" con la decisión arbitral en el primer tiempo.



"Queda la amargura de no haber podido jugar el partido esperado. Más allá del resultado, nuestra satisfacción fue poder jugar contra el Real Madrid en la Champions League", añadió el preparador del Atalanta, equipo revelación de la competición la temporada pasada.



Preguntado por qué hubiera ocurrido si el árbitro no les deja con un jugador menos, el técnico italiano no quiso pronunciarse. "No sé cuál hubiera sido el resultado, pero seguro que hubiera salido un partido diferente. La clasificación no está cerrada, ahora debemos ganar en Madrid. Está claro que este partido pesa", finalizó Gasperini.