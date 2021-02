Fútbol.- El Gobierno niega el acuerdo para que la selección vasca de fútbol compita internacionalmente

17/12/2020 El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. DEPORTES ALBERTO NEVADO



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno español no ha acordado con el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, que la selección vasca de fútbol pueda participar en competición oficial internacional, según reiteró este miércoles el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en el Congreso de los Diputados.



"No existió acuerdo alguno en relación a la participación de las selecciones vascas en competiciones oficiales. Somos campeones del mundo y de Europa, tres veces, y lo hemos sido con grandísimos jugadores vascos. Éste es el camino por el que apuesta el Gobierno de España, el de la legalidad, del buen sentido y la razón, siempre con la mano tendida a favor del diálogo y el encuentro y teniendo en cuenta que unidos somos más fuertes", dijo.



Rodríguez Uribes recordó que existen dos sentencias del Tribunal Constitucional que otorgan la representación internacional del deporte español, y que la UEFA y la FIFA tan solo reconocen "una sola federación por cada Estado".



"El Gobierno no ha acordado nada en relación a la cuestión que me hace", añadió Uribes en relación a la pregunta formulada por el diputado del Partido Popular Javier Merino sobre si podía confirmar que el Ejecutivo habría acordado que la selección vasca de fútbol pueda ostentar representación internacional del País Vasco en competiciones oficiales.



En este sentido, el ministro de Deporte explicó que la reunión que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Urkullu el pasado 25 de enero se centró en la evolución de la pandemia del coronavirus y se expresó la "voluntad de agilizar encuentros bilaterales".



Por su parte, el diputado popular señaló al Ejecutivo como el responsable de la pérdida masiva de empleos durante la pandemia por haber reaccionado tarde. "Espero que no rompan la unidad de España a través del deporte. Ustedes son los responsables de los 350.000 puestos de trabajo que se van a perder o de haber cerrado los estadios de fútbol antes del 10 de marzo", denunció.